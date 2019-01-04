الحكومة الألمانية: بيانات ميركل لم تتأثر بهجوم القراصنة

قال مجلس الوزراء الألماني إن البيانات السرية لمكتب المستشارة، آنغيلا ميركل، شخصيا، لم تتأثر نتيجة لهجوم القراصنة، الذي طال مئات السياسيين في ألمانيا.

برلين، سبوتنيك. وأوضح مجلس الوزراء الألماني أن السلطات الألمانية تدرس بجدية شديدة الوضع المتعلق بهجوم القراصنة ضد مئات من السياسيين، حيث يجري التحقيق في الواقعة.

© AP Photo / Richard Drew تسريب عدد هائل من البيانات الشخصية لساسة في ألمانيا

وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية (إيه.آر.دي)، قد ذكرت، اليوم الجمعة، أنه تم تسريب عدد هائل من البيانات الشخصية، تخص على الأرجح ساسة على المستوى الاتحادي والولايات في ألمانيا.ووفقاً لمعلومات الهيئة، تم تسريب أعداد كبيرة من البيانات والوثائق الخاصة بمئات الساسة عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" . وذلك وفقا لوكالة "رويترز".

ولم تتضح ملابسات الأمر على نحو تام حتى صباح اليوم، الجمعة.

وبحسب تقرير الهيئة، فإن صاحب الحساب الذي سرب البيانات على "تويتر"، يصف نفسه بتعبيرات، مثل البحث الأمني، وفنان، وتهكم، وسخرية.

وذكرت الهيئة أنه تم رصد التسريب، مساء أمس الخميس، وهو يشغل اهتمام قيادات الأحزاب وكتلها البرلمانية منذ ذلك الحين.

ووفقاً للهيئة الألمانية، فإن البيانات المسربة تخص كافة الأحزاب الممثلة في البرلمان الألماني، باستثناء حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي.

وتتضمن البيانات المسربة أرقام هواتف جوالة وعناوين وبيانات شخصية للغاية، مثل بطاقات هوية أو محادثات إلكترونية أو خطابات أو فواتير أو معلومات عن بطاقات ائتمانية.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت كافة البيانات صحيحة.