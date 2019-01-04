الحكومة الألمانية: بيانات ميركل لم تتأثر بهجوم القراصنة

برلين، سبوتنيك. وأوضح مجلس الوزراء الألماني أن السلطات الألمانية تدرس بجدية شديدة الوضع المتعلق بهجوم القراصنة ضد مئات من السياسيين، حيث يجري التحقيق في الواقعة.
ووفقاً لمعلومات الهيئة، تم تسريب أعداد كبيرة من البيانات والوثائق الخاصة بمئات الساسة عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر". وذلك وفقا لوكالة "رويترز".
ولم تتضح ملابسات الأمر على نحو تام حتى صباح اليوم، الجمعة.
وبحسب تقرير الهيئة، فإن صاحب الحساب الذي سرب البيانات على "تويتر"، يصف نفسه بتعبيرات، مثل البحث الأمني، وفنان، وتهكم، وسخرية.
وذكرت الهيئة أنه تم رصد التسريب، مساء أمس الخميس، وهو يشغل اهتمام قيادات الأحزاب وكتلها البرلمانية منذ ذلك الحين.
ووفقاً للهيئة الألمانية، فإن البيانات المسربة تخص كافة الأحزاب الممثلة في البرلمان الألماني، باستثناء حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي.
وتتضمن البيانات المسربة أرقام هواتف جوالة وعناوين وبيانات شخصية للغاية، مثل بطاقات هوية أو محادثات إلكترونية أو خطابات أو فواتير أو معلومات عن بطاقات ائتمانية.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت كافة البيانات صحيحة.
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