مهمة جديدة للبحرية الإيرانية في المحيط الأطلسي

أعلن نائب قائد القوات البحرية الإيرانية، الأدميرال تورج حسني مقدم، أن مجموعة القطع البحرية الإيرانية ستتوجه، في العام القادم (يبدأ 21 مارس 2019) إلى المحيط الأطلسي في مهمة قد تستمر خمسة أشهر.

وأضاف الأدميرال حسني مقدم، اليوم الجمعة، أن هذه المجموعة تشمل مدمرة "سهند" ، الحاملة للمروحيات، بصفته الأكثر تطورا في منطقة غرب آسيا. وذلك بحسب وكالة "فارس".

© Sputnik . Grigoriy Sysoev ظريف لبومبيو: صواريخ إيران لا تخالف القرارات الأممية وأوضح أن مدمرة "سهند" انضمت قبل شهرين إلى الأسطول الجنوبي في سلاح البحر التابع للجيش الإيراني، وهي أكثر تطورا، مقارنة مع مدمرات الجيل السابق، وتبلغ قدراتها ضعف مدمرة "جماران" ولا ترصدها الرادارات وتعمل بأربعة محركات.

وتابع نائب قائد القوات البحرية الإيرانية، الأدميرال تورج حسني مقدم، أن القطع البحرية الـ 59 لسلاح البحر التابع للجيش، تبحر حاليا في خليج عدن لضمان المصالح الإيرانية في المحيط الهندي، وتشارك مع باقي القوات المنتشرة هناك في إحلال الأمن للملاحة البحرية الدولية.

وأكد حسني مقدم أن مهمة القطع البحرية الـ 59 ستستمر حتى الشهرين المقبلين.