بومبيو: واشنطن أوجدت تحالفا مناهضا للنفوذ الإيراني في الشرق الأوسط

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب، وحدت بين إسرائيل ودول عربية لخلق تحالف يحافظ على أمن الولايات المتحدة أمام المخاطر في الشرق الأوسط، ومنها التهديد الإيراني.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" (باللغة العربية)، أنه في مقابلة أجرتها معه شبكة "فوكس نيوز" أضاف الوزير الأمريكي: "إننا خلقنا الظروف الكفيلة بأن تعمل هذه الدول معا في جبهات شتى".

© AP Photo / Evan Vucci بومبيو يتحدث عن قمة قريبة بين كيم وترامب

وفيما يخص الانسحاب الأمريكي المرتقب من سوريا ، رأى بومبيو أن بلاده ما تزال قادرة على مواجهة تنظيم "داعش"، بشكل فعال، مع شركائها وبدون بقاء جنودها في الأراضي السورية.وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن "إيران هي الدولة التي تقوم بتمويل معظم النشاطات الإرهابية في العالم، وأننا غيرنا تماما سياسة الإدارة الأمريكية السابقة تجاه طهران، وأن الدول المناهضة لإيران تحافظ على المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط".وتطرق الوزير الأمريكي إلى مسألة العلاقات بين بلاده وكوريا الشمالية، حيث قال إن عقد قمة أخرى بين زعيمي الدولتين، مطروح على جدول الأعمال، مما يجعل الولايات المتحدة أكثر أمانا من حيث انتشار الأسلحة النووية.

وكشف الرئيس ترامب، الذي عقد قمة تاريخية مع نظيره الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، في سنغافورة، في يونيو/حزيران الماضي، أنه تلقى "رسالة رائعة" من الأخير.