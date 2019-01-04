بومبيو: واشنطن أوجدت تحالفا مناهضا للنفوذ الإيراني في الشرق الأوسط

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" (باللغة العربية)، أنه في مقابلة أجرتها معه شبكة "فوكس نيوز" أضاف الوزير الأمريكي: "إننا خلقنا الظروف الكفيلة بأن تعمل هذه الدول معا في جبهات شتى".
وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن "إيران هي الدولة التي تقوم بتمويل معظم النشاطات الإرهابية في العالم، وأننا غيرنا تماما سياسة الإدارة الأمريكية السابقة تجاه طهران، وأن الدول المناهضة لإيران تحافظ على المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط".
وتطرق الوزير الأمريكي إلى مسألة العلاقات بين بلاده وكوريا الشمالية، حيث قال إن عقد قمة أخرى بين زعيمي الدولتين، مطروح على جدول الأعمال، مما يجعل الولايات المتحدة أكثر أمانا من حيث انتشار الأسلحة النووية.
وكشف الرئيس ترامب، الذي عقد قمة تاريخية مع نظيره الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، في سنغافورة، في يونيو/حزيران الماضي، أنه تلقى "رسالة رائعة" من الأخير.
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