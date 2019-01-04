أول نائبة فلسطينية في الكونغرس تؤدي اليمين الدستورية على قرآن عمره 285 عاما (فيديو وصور)

أدت عضو الكونغرس الأمريكي، رشيدة طليب، اليمين الدستورية كنائب عن ولاية ميشيغان، مرتدية الجلباب الفلسطيني.

وكانت النائبة الديمقراطية، وهي فلسطينية الأصل، قد أعلنت في وقت سابق رغبتها في أداء القسم مرتدية الثوب الفلسطيني التقليدي.

ونشرت على صفحتها الخاصة على "إنستغرام" الثوب الذي سترتديه أثناء أداء القسم.

وانتشر فيديو على مواقع التواصل للحظة وصول طليب الى الكونغرس لأداء القسم وهي مرتدية الثوب الفلسطيني.

ولم تسرق طليب الأنظار في حفل أداء القسم بفستانها الفلسطيني فحسب، بل وأدت اليمين على نسخة مترجمة من القرآن تعود لعام 1734، تعود للرئيس توماس جيفرسون، بحسب مانقل موقع "thehill" الأمريكي.

وتعتبر طليب أول مسلمة فلسطينية تفوز بمقعد في الكونغرس الأمريكي، وكانت قد تخرجت من مدارس ديترويت لتلتحق بجامعة واين ستيت، وحصلت على شهادة في القانون من جامعة ويسترن ميشيغان.

أداء طليب لليمن شهد ردود أفعال كثيرة من الجالية الفلسطينية المتوزاجدة في أمريكا، مهنئين لطليب، حيث "غردت" أليسا موادي، قائلة " مبروك للكونغرس رشيدة طليب!يوم فخور للمرأة الفلسطينية.مثال رائع للفتيات الشابات.بارك الله فلسطين".