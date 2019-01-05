عبد اللهيان: النظام والشعب أوقفا ترامب ونتنياهو في حربهما الاقتصادية ضد إيران

قال حسين أمير عبد اللهيان، المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني، إن نظام الجمهورية الإسلامية والشعب استطاعا أن يوقفا ترامب ونتنياهو في حربهما الاقتصادية ضد إيران.

ونشر أمير عبد اللهيان في تغريدة على صفحته الشخصية على "تويتر" إن " الجمهورية الإسلامية المقتدرة تقف بقوة بجانب حلفائها في المنطقة، وستستمر في برامج التحديثية للبلاد وتطويرها الدفاعي".



© AFP 2018 / Atta Kenare من وسط طهران... أسقف إيراني: ترامب مجنون والعالم أصيب بحالة من الشر

وفي إشارة إلى الحرب الاقتصادية التي يشنها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال عبداللهيان "إن نظام الجمهورية الإسلامية والشعب استطاعا أن يوقفا ترامب ونتنياهو في حربهما الاقتصادية ضد إيران".

وفي السياق نفسه، ندد كبير أساقفة الأرمن في طهران، سيبوه سركيسيان، بالحظر الاقتصادي الذي فرضه ترامب على إيران ووصفه بـ"المجنون".

وأكد سركيسيان أن الشعب الإيراني سيتجاوز كل العقبات التي وضعت أمامه ومنها الاقتصادية.