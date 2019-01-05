إصابة 6 في انفجار سيارة شمال غربي باكستان

أصيب 6 أشخاص، اليومي السبت، في مدينة بيشاور شمال غربي باكستان، إثر انفجار سيارة مفخخة أدى إلى تدمير عدة متاجر.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الشرطة الباكستانية القول إن عبوة ناسفة وزنها 10 كيلو غرامات تم تثبيتها في سيارة متوقفة في منطقة سدار بالمدينة.

​وقال قاضي جميل الرحمن، رئيس شرطة مدينة بيشاور، للوكالة "كان انفجار عبوة ناسفة والمواد المتفجرة مثبتة داخل السيارة"، مشيرا إلى أنه أصيب 6 بينهم امرأتان، وهم في حالة جيدة.

وذكر رئيس فرقة مكافحة المفرقعات المحلية أن "السيارة انفجرت ولم يبق منها سوى جزء من محركها".