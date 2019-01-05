مساعد قائد الجيش الإيراني: أصبحنا القوة الأولى في المنطقة

أشاد مساعد قائد الجيش الإيراني في الشؤون التنسيقية، الأدميرال حبيب الله سياري، بالإنجازات التي حققتها الصناعات الدفاعية الإيرانية.

وأكد الأدميرال حبيب الله سياري أن إيران باتت تصنع الطائرات وتحدث المعدات، لتصبح القوة الأولى في المنطقة، بفضل دماء الشهداء وتضحيات المقاتلين. وذلك بحسب صحيفة "الوفاق".