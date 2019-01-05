مساعد قائد الجيش الإيراني: أصبحنا القوة الأولى في المنطقة

وأكد الأدميرال حبيب الله سياري أن إيران باتت تصنع الطائرات وتحدث المعدات، لتصبح القوة الأولى في المنطقة، بفضل دماء الشهداء وتضحيات المقاتلين. وذلك بحسب صحيفة "الوفاق".
وأشار سياري، إلى التضحيات التي قدمها سلاح الجو الإيراني طيلة حرب السنوات الثمانية (الحرب العراقية الإيرانية، في عقد الثمانينيات من القرن الماضي)، وبأن عمليات لحماية 10 آلاف سفينة تجارية للبلاد قد نفذت بالتعاون بين سلاحي الجو والبر.
وتابع الأدميرال حبيب الله سياري، قائلا: "إن العدو لو كان يستطيع استهداف منشآت جزيرة خارك (النفطية)، لكانت البلاد قد واجهت مشكلة اقتصادية، لكنه فشل في تحقيق أهدافه، بفضل الحضور القوي لسلاحي الجو والمضادات الأرضية".
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