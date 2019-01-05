إيران تختبر أقمارا صناعية محلية بنجاح

أعلنت إيران، اليوم الأحد، أنها اختبرت بنجاح أقمارا صناعية بصناعة محلية يوم أمس الجمعة للعمل في مجال الزراعة والبيئة وإدارة المياه.

ووفقا لوكالة "فارس" للأنباء، أعل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي عن اختبار اقمار صناعية وطنية بنجاح.

وقال جهرمي في تغريدة له على "تويتر" إنه "كان من المقرر أن نصنع قمرا صناعيا بتعاون دولي معنا في العام 2009 ، بدقة تصوير تبلغ 1000 م".

وتابع المسؤول الإيراني "إنهم لم يبدوا استعدادهم للتعاون معنا بهذا الصدد لذا فقد تغير البرنامج وبادرنا إلى التصنيع المحلي بدقة 25 ضعفا من ذلك وبالفعل فقد تحقق هذا الأمر رغم أنه استغرق وقتا أطول ليكون في خدمة الزراعة والبيئة وإدارة المياه.

وكان الأمين العلمي للمعرض الجوي الإيراني فتح الله قمي، أعلن في وقت سابق أنه سيتم كشف الستار عن كبسولة مصنعة في إيران لإيفاد أول رائد إلى الفضاء الخارجي.

وأكد فتح‌ الله قمي، في تصريحه خلال مراسم بدء أعمال المعرض الدولي الجوي الإيراني في نسخته التاسعة في كيش، أن العمل جار حاليا في وضع تصميم وتصنيع كبسولة لإيفاد أول رائد إيراني إلى الفضاء الخارجي والتي سيتم إزاحة الستار عنها في المعرض الجاري، وفقا لوكالة "فارس".

وتابع قمي: "إنه من المؤمل أن يدخل هذا المشروع العظيم حيز التنفيذ في عام 2025".

ونوه قمي إلى مشاريع تصنيع الطائرات في إيران، موضحا أن من بين الخطط التي ينجزها مركز الجوفضاء البحثي الإيراني تصنيع طائرة بسعة 8 ركاب والتي بالإمكان تطويرها وفق وثيقة الجوفضاء الوطنية.

واختبرت إيران في شهر تموز من العام الماضي مركبة الإطلاق الفضائية "سيمورغ فينيكس"، التي يمكن استخدامها لإرسال الأقمار الصناعية إلى الفضاء.