صفقة عسكرية جديدة في الجيش الإسرائيلي

وأفادت القناة العبرية السابعة، صباح اليوم، الأحد، أن الجيش الإسرائيلي استلم صفقة أسلحة جديدة بقيمة 1.25 مليار شيكل، سبق أن وقعها في العام 2016، وهي عبارة عن ذخيرة ستخصص لسلاح المشاه الإسرائيلي.

הסכם רכש רב-שנתי לחיזוק זרוע היבשה בצה"ל:

מנה"ר ירכוש תחמושת בהיקף של 1.25 מיליארד ש"ח עד שנת 2030, מחברת 'אלביט מערכות', אשר השלימה לאחרונה את רכישת 'תעש מערכות' — משרד הביטחון (@MoDIsrael) January 6, 2019

© AFP 2018 / Menahem Kahana صحيفة عبرية: أزمة جديدة في الجيش الإسرائيلي

وأوردت القناة العبرية أن وزارة الدفاع الإسرائيلي سبق ووقعت اتفاقا مع شركة "ألبيت" الإسرائيلية للصناعات العسكرية، في العام 2016، ضمن ميزانية الفترة من 2020- 2030، تقضي بشراء كم كبير من الذخيرة ستخصص لسلاح المشاه، وستسمح للسلاح بميزات عدة خلال مواجهاته العسكرية القادمة.

من جانبها، أوضحت وزارة الدفاع الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني أن شراء الجيش الإسرائيلي لهذا الكم الكبير من الذخيرة الحية، سيخصص لكل أسلحة البر التابعة للجيش الإسرائيلي، ضمن تحديث وتجديد هذه الأسلحة المختلفة.

وفي السياق نفسه، كشفت صحيفة عبرية النقاب عن معضلة وأزمة تعصف بالجيش الإسرائيلي، وهي أزمة تكررت لفترات طويلة سابقا.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم الأحد، أن هناك نقصا حادا في عدد شاحنات وسائقي النقل الثقيل بالجيش الإسرائيلي، مؤكدة أن رئيس جمعية النقل الثقيل في إسرائيل، جابي بن هروش، قدم تقريرا إلى رئيس هيئة الأركان، الجنرال غابي آيزنكوت يفيد بهذا الأمر.

وأفادت الصحيفة العبرية بأن تقرير بن هروش يدعم تقرير الجنرال يتسحاق بريك، المسؤول عن تلقي شكاوى الجنود السابق بالجيش، حول وجود مشاكل في استعدادات الجيش، حول ما يتعلق بنقل المعدات الثقيلة.