شينزو آبي: حان الوقت لوضع نقطة النهاية لقضية معاهدة السلام مع روسيا

صرح رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، يوم السبت، أنه حان الوقت لتعزيز المحادثات بين اليابان وروسيا لتوقيع معاهدة السلام وبذلك الوصول إلى مصادقة البلدين النهائية عليها.

© Sputnik . Сергей Мамонтов اليابان تعرب عن استعدادها لتطوير العلاقات الاقتصادية مع روسيا

وقال آبي، "من هذه اللحظة بدأت مرحلة حاسمة في قضية معاهدة السلام".

وأضاف: سنجري مع الرئيس فلاديمير بوتين مباحثات، سنصر فيها على وضع نقطة النهاية في هذه القضية".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة يابانية، بأن رئيس الوزراء الياباني سيزور موسكو في 21 يناير/كانون الثاني، وسوف يعقد اجتماع القمة الخامس والعشرين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأكد رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، سابقا، أن بلاده ستفتح عهدا جديدا في علاقاتها مع روسيا.

ذكر أن العلاقات بين روسيا اليابان، تتطور بشكل ملحوظ، رغم قضية الجزر، التي تعكر صفو هذه العلاقات، حيث تدعي طوكيو ملكيتها لجزر الكوريل الجنوبية الأربع، وهي جزر (إيتوروب، كوناشير، شيكوتان وهابوماي)، وذلك وفق اتفاق التجارة الثنائية المبرم بشأن الحدود عام 1855.

وجعلت طوكيو من عودة الجزر الأربع، أحد شروط معاهدة السلام مع روسيا، التي لم توقع منذ الحرب العالمية الثانية، لكن موقف موسكو يتمثل بأن جزر كوريل الجنوبية، أصبحت في حقيقة الأمر جزء من الاتحاد السوفياتي السابق، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وأن السيادة الروسية عليها مسجلة ضمن مواثيق القانون الدولي، بحيث لا يمكن لأحد التشكيك في صحتها نهائيا.