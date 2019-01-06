ماي: إذا رفض البرلمان اتفاق الخروج ستدخل بريطانيا منطقة مجهولة

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الأحد، إن المملكة المتحدة ستدخل منطقة مجهولة إذا رفض البرلمان اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق هذا الشهر.

ونفت ماي في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" صحة تقارير عن عزمها تكرار تأجيل تصويت أعضاء البرلمان على الاتفاق.

© REUTERS / ANNEGRET HILSE صحيفة تكشف عن نوايا تيريزا ماي الحقيقية من "البريكسيت"

وتابعت "إذا لم يتم التصويت على هذا الاتفاق في المرة المقبلة، فإننا سنكون بالفعل في منطقة مجهولة".

وأوضحت "لا أعتقد أن هناك أي شخص بوسعه تأكيد ما قد يحدث فيما يتعلق برد الفعل الذي سنراه في البرلمان".

وذكرت صحيفة "صنداي تلغراف" البريطانية أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد تؤجل مرة أخرى التصويت النهائي في البرلمان على اتفاقها لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل أقل من ثلاثة أشهر من موعد مغادرة التكتل.

وقالت الصحيفة إنه من المعتقد أن مساعدي ماي يضعون خطة لجعل موافقة أعضاء البرلمان مشروطة بتقديم الاتحاد الأوروبي لمزيد من التنازلات.

وأضافت الصحيفة أن هذه الخطوة تهدف إلى المساعدة في الحد من حجم المعارضة في البرلمان لخطتها مع إتاحة لمزيد من الوقت لمواصلة المفاوضات مع زعماء الاتحاد الأوروبي.