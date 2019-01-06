شرطة لندن تكشف حقيقة الحقيبة المريبة في مطار "هيثرو"

قالت شرطة لندن إنه تم فحص حقيبة السفر، التي تم الاشتباه بها في مطار هيثرو الدولي، اليوم الأحد 6 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وذكرت الشرطة، في تغريدة على "تويتر" أنه بعد اكتمال فحص الحقيبة المشتبه فيها، من قبل ضباط متخصصين، كانت النتيجة أنه لا يوجد شيء غير مرغوب به بداخلها.

Assessment of luggage item by specialist officers now complete. Nothing untoward. Terminal 2 zone that was being looked at by police will be reopened shortly. Thank you for your patience @HeathrowAirport — Metropolitan Police (@metpoliceuk) ٦ يناير ٢٠١٩

وأضافت: "سيتم إعادة فتح المنطقة، المغلقة من قبل الشرطة للتفتيش في صالة 2 قريبا".

وأعلنت شرطة لندن، في وقت سابق من اليوم الأحد، أنها تفحص حقيبة سفر مشتبه بها داخل مطار هيثرو الدولي.

Police in Heathrow are assessing an item of luggage at Terminal 2. No reported injuries. Enquiries ongoing. Thanks for your cooperation @HeathrowAirport — Metropolitan Police (@metpoliceuk) ٦ يناير ٢٠١٩

وتعرضت بريطانيا، خلال السنوات الأخيرة سلسلة من الهجمات الإرهابية في لندن، إلا أن العملية الأكثر دموية وقعت في مدينة مانشستر يوم 22 مايو / أيار 2017، وأودت بحياة أكثر من 20 شخصا، وتبناها تنظيم "داعش" الإرهابي.