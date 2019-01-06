الثالثة من نوعها... خطوة قطرية جديدة تجاه غزة

قال خليل الحية، القيادي البارز في حركة حماس إن هناك خطوة قطرية عاجلة تجاه قطاع غزة.

وذكرت القناة العبرية العاشرة، مساء اليوم الأحد، أن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، أوضح أن الدفعة الثالثة للأموال القطرية ستصل إلى قطاع غزة خلال أيام.

وأوضحت القناة العبرية على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم، الأحد، أن الدفعة المالية القطرية الثالثة، الممثلة في تقديم مساعدات إنسانية ومادية للأهالي الفلسطينيين في قطاع غزة، ستصل إلى القطاع خلال يومين.

סגן מנהיג חמאס בעזה ח'ליל אלחיה: "התשלום השלישי של הכסף הקטארי לתמיכה בפקידי ובעניי עזה יגיע תוך ימים ספורים" @Generalzini — חדשות עשר (@news10) January 6, 2019

ويشار إلى أن قطر خصصت عشرات الملايين من الدولارات، وصل منها حوالي 30 مليون دولار، على دفعتين، الأولى وصلت قطاع غزة، مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والدفعة الثانية وصلت في مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ويذكر أن الأموال القطرية كانت سببا في تقديم أفيغدور ليبرمان، وزير الدفاع الإسرائيلي، استقالته من منصبه، إذ رأى أن إرسال الأموال القطرية إلى داخل القطاع يقوي حركة حماس، ويضعف الأمن القومي الإسرائيلي.