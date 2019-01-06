ظريف في الهند غدا

يبدأ وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، غدا الاثنين، زيارة إلى الهند على رأس وفد من الساسة ورجال الاقتصاد والأعمال.

© Fotolia / Curioso Photography إيران تتجه لحذف الأصفار من عملتها وكبح التضخم

طهران — سبوتنيك . وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، عبر تطبيق تليغرام مساء اليوم الأحد، إن وزير الخارجية محمد جواد ظريف سيتجه يوم غد على رأس وفد سياسي و اقتصادي إلى الهند، في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، لافتاً إلى أن عددا من مدراء الشركات الحكومية والخاصة يرافقون ظريف خلال الزيارة.

وتابع قاسمي أن "ظریف سیلتقي، خلال الزيارة، عددا من كبار المسؤولين، ويشارك في المنتدى التجاري المشترك لتجار إيران والهند ويلقي كلمة في مؤتمر رايسينا الدولي السنوي".

ويسعى البلدان لتنفيذ آلية مالية تسمح للهند بدفع مقابل مشترياتها النفطية من إيران بالعملة الوطنية الهندية (روبية)، فيما الهند، بالمقابل، تسعى لزيادة حجم استثماراتها في الهند.

وبحسب تقارير اقتصادية إيرانية بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين، عام 2016، أربعة مليارات و277 مليون دولار، كانت حصة إيران منها مليارين و587 مليون دولار وحصة الصادرات الهندية مليار و890 مليون دولار.

وأواخر كانون الأول/ديسمبر الماضي، قال مدير مكتب آسيا وأوقيانوسيا التابع لمنظمة تنمية التجارة الايرانية مجتبي موسوي، لوكالة إيرنا للأنباء، إنّ المفاوضات بشأن التجارة التبادلية بين إيران والهند باتت نهائية وستكمل مراحلها القادمة ذات الصلة بهذا الاتفاق حتي الشهر القادم".

وأوضح موسويان أنّ "ما بين 80 إلى 100 سلعة شملتها التخفيضات الجمركية في التبادل الجمركي بين البلدين".