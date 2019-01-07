المفوضية الأوروبية: تفاصيل آلية العمل لتفادي العقوبات ضد إيران قد تعلن خلال أسابيع

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم المفوضية الأوربية للشؤون الخارجية إن الاتحاد الأوروبي ما زال مستمرا في العمل للوصول إلى آلية لتفادي العقوبات الأميركية ضد إيران، موضحة أن تفاصيل هذه الآلية قد تعلن خلال الأسابيع القادمة.

أمستردام — سبوتنيك. وقالت المتحدثة مايا كوتشينتاتيش في إفادة صحافية اليوم الاثنين "العمل ما زال مستمرا لوضع آلية خاصة للمدفوعات، وتفاصيل هذه الآلية ستطلق خلال الأسابيع القادمة، ونحن ملتزمون بها طالما التزمت إيران بجانبها من الاتفاق النووي".

© REUTERS / Lisi Niesner روحاني: هدف العقوبات الأمريكية تركيع إيران لأنها تقف بوجه واشنطن في المنطقة

وأضافت المتحدثة "لا أستطيع أن أضع تاريخا محددا، ولكن أؤكد أن العمل مستمر".

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن إنشاء آلية خاصة تسمح للشركات الأوروبية بمواصلة العمل مع إيران دون التأثر بالعقوبات الأمريكية.

وتهدف الآلية المالية الأوروبية لإنشاء قناة مالية جديدة لحماية حرية الأوروبيين في السعي إلى إقامة تجارة مشروعة مع إيران وحفظ المصالح الاقتصادية الإيرانية في إطار الاتفاق النووي، وتسهيل نقل العائدات المالية من الصادرات النفطية الإيرانية إلى أوروبا والسماح لإيران بالدفع مقابل مشترياتها التقليدية من الدول الأوروبية.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي في 8 مايو/ أيار الماضي، حيث أعيدت إجراءات الحظر التي كانت متوقفة بعد تنفيذ الاتفاق النووي، الأولى بعد 90 يوما والثانية بعد 180 يوما من إعلان الخروج من الاتفاق.

وبدأت أمريكا تنفيذ الحزمة الثانية من العقوبات التي تطال قطاعي النفط والطاقة في 5 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حيث تطال قطاعين حيويين بالنسبة لطهران هما النفط والمصارف، إضافة إلى 700 من الشخصيات والكيانات.