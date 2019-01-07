وعد بالكشف عن تفاصيل جديدة... ترامب يعلن موعد زيارة "الحدود الجنوبية"

يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيارة حدود البلاد الجنوبية مع المكسيك، الخميس المقبل 10 يناير / كانون الثاني الجاري، في ضوء الأزمة الحالية، التي كان سببها اعتماد تمويل خاص ببناء جدار حدودي بين أمريكا والمكسيك.

© REUTERS / JONATHAN ERNST ترامب يوقع أمرا يعلق منح اللجوء للمهاجرين القادمين عبر حدود المكسيك

وأعلن البيت الأبيض ، اليوم الاثنين 7 يناير، أن ترامب سيسافر إلى الحدود الأمريكية الجنوبية مع المكسيك، للقاء من وصفهم بـ"هؤلاء الذين يقفون في مواجهة الأمن القومي الأمريكي".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في بيان إن الرئيس دونالد ترامب سيسافر إلى الحدود الجنوبية يوم الخميس المقبل، مضيفة: "سنعلن عن مزيد من التفاصيل قريبا".

ويطالب ترامب باعتماد مبلغ 5 مليارات دولار لتمويل بناء جدار خرساني مع المكسيك، بينما يرفض الديمقراطيون، الذين يمثلون أغلبية في مجلس النواب الأمريكي، اعتماد الميزانية الفيدرالية، التي تتضمن هذا البند.

President @realDonaldTrump will travel to the Southern border on Thursday to meet with those on the frontlines of the national security and humanitarian crisis. More details will be announced soon. — Sarah Sanders (@PressSec) January 7, 2019

وتسبب هذا الخلاف في دخول الحكومة الفيدرالية في إغلاق جزئي منذ 21 ديسمبر / كانون الأول الماضي، وهو ما نتج عنه توقف عدة مؤسسات فيدرالية عن العمل.