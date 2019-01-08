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01:37 08 يناير/ كانون الثاني 2019
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    طائرة تحمل الرئيس الأمريكي من البيت الأبيض

    اجتماع بـ"البيت الأبيض"... ترامب قد يعلن "الطوارئ" في أمريكا

    © REUTERS / JOSHUA ROBERTS
    العالم
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    قال الصحفي الأمريكي جيم أكوستا، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصر على أنه يمتلك الحق في اتخاذ قرار بإعلان حالة الطوارئ في البلاد.

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
    © REUTERS / JIM YOUNG
    مع استمرار أزمة "إغلاق الحكومة"... ترامب: سأوجه خطابا إلى الأمة غدا
    وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية أزمة بين الرئيس الجمهوري دونالد ترامب والكونغرس، الذي يرفض الموافقة على الميزانية الفيدرالية، بسبب بند خاص بتمويل جدار حدودي مع المكسيك، وهو ما جعل الحكومة تدخل في حالة "إغلاق جزئي" منذ 21 ديسمبر / كانون الأول الماضي.

    وكتب أكوستا، على "تويتر"، أمس الاثنين 7 يناير / كانون الثاني الجاري: "إن مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكين أخبر الصحفيين في البيت الأبيض أن مستشاري ترامب يبحثون ما إذا كان ترامب يمكنه إعلان حالة الطوارئ لبناء جدار المكسيك أم لا"، مضيفا: "ترامب يصر على أنه يستطيع فعل ذلك".

    ويمثل الديمقراطيون أغلبية في مجلس النواب الأمريكي، بعد انتخابات التجديد النصفي، التي أجريت في نوفمبر / تشرين الثاني الجاري، بينما يحتفظ الجمهوريون بأغلبية محدودة داخل مجلس الشيوخ.

    ويرفض الديمقراطيون الموافقة على الميزانية الفيدرالية، وهو ما تسبب في "إغلاق جزئي للحكومة"، نتج عنه توقف عدة مؤسسات فيدرالية عن العمل، وعدم صرف مئات الآلاف من الموظفين.

    ولفت جيم أكوستا، في تدوينة أخرى إلى أن وزيرة الداخلية الأمريكية كريستين نيلسن، زعمت، أن هناك إرهابيون تسللوا إلى داخل أمريكا عبر الحدود الجنوبية للبلاد، لكنها رفضت الحديث عن عددهم أو أي تفاصيل أخرى، معتبرة أنها معلومات سرية.

    وجيم أكوستا، هو مراسل شبكة "سي إن إن" الأمريكية، في البيت الأبيض، وهو صاحب الواقعة الشهيرة، التي وصفها فيها ترامب بـ"الوقح" خلال تبادل الحديث معه في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض.

    وهدد ترامب بإعلان حالة طوارئ وطنية لتجنب موافقة الكونغرس على بناء جدار عازل على الحدود، لكنه كتب في تدوينة أخرى إنه يفضل التوصل إلى اتفاق مع الكونغرس بشأن تمويل الجدار".

    وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، أمس الاثنين، على "تويتر" إنه سيلقى خطابا للأمة، اليوم الثلاثاء 8 يناير، للحديث عن الأزمة الحالية، التي تواجهها أمريكا.

    وكتب ترامب على "تويتر" اليوم الاثنين 7 يناير: "سألقى خطابا للأمة حول الأزمة الإنسانية وأزمة الأمن القومي على الحدود الجنوبية، في الساعة التاسعة من مساء الثلاثاء (الثانية فجرا بتوقيت غرينتش)".

    وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، وقت سابق، أن ترامب سيسافر إلى الحدود الجنوبية يوم الخميس المقبل، للقاء مع هؤلاء الذين يقفون في وجه الأمن القومي الأمريكي، مشيرة إلى أنه سيعلن عن مزيد من التفاصيل قريبا.

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    الكلمات الدلالية:
    الديمقراطيين والجمهوريين, أخبار الكونغرس, أخبار أمريكا, إغلاق الحكومة, الكونغرس الأمريكي, مجلس النواب الأمريكي, البيت الأبيض, مايك بنس, دونالد ترامب, المكسيك, أمريكا
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