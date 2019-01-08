اجتماع بـ"البيت الأبيض"... ترامب قد يعلن "الطوارئ" في أمريكا

قال الصحفي الأمريكي جيم أكوستا، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصر على أنه يمتلك الحق في اتخاذ قرار بإعلان حالة الطوارئ في البلاد.

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية أزمة بين الرئيس الجمهوري دونالد ترامب والكونغرس، الذي يرفض الموافقة على الميزانية الفيدرالية ، بسبب بند خاص بتمويل جدار حدودي مع المكسيك، وهو ما جعل الحكومة تدخل في حالة "إغلاق جزئي" منذ 21 ديسمبر / كانون الأول الماضي.

وكتب أكوستا، على "تويتر"، أمس الاثنين 7 يناير / كانون الثاني الجاري: "إن مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكين أخبر الصحفيين في البيت الأبيض أن مستشاري ترامب يبحثون ما إذا كان ترامب يمكنه إعلان حالة الطوارئ لبناء جدار المكسيك أم لا"، مضيفا: "ترامب يصر على أنه يستطيع فعل ذلك".

ويمثل الديمقراطيون أغلبية في مجلس النواب الأمريكي، بعد انتخابات التجديد النصفي، التي أجريت في نوفمبر / تشرين الثاني الجاري، بينما يحتفظ الجمهوريون بأغلبية محدودة داخل مجلس الشيوخ.

Pence told reporters that WH counsel's office is "looking at it" as to whether Trump could declare a national emergency in order to build border wall. Trump insists he can do it. — Jim Acosta (@Acosta) January 7, 2019

ويرفض الديمقراطيون الموافقة على الميزانية الفيدرالية، وهو ما تسبب في "إغلاق جزئي للحكومة"، نتج عنه توقف عدة مؤسسات فيدرالية عن العمل، وعدم صرف مئات الآلاف من الموظفين.

ولفت جيم أكوستا، في تدوينة أخرى إلى أن وزيرة الداخلية الأمريكية كريستين نيلسن، زعمت، أن هناك إرهابيون تسللوا إلى داخل أمريكا عبر الحدود الجنوبية للبلاد، لكنها رفضت الحديث عن عددهم أو أي تفاصيل أخرى، معتبرة أنها معلومات سرية.

During the pen and pad session with Pence, Sec. Nielsen claimed there are terrorists who have come across the Southern border but declined to provide any numbers, saying that information is classified. — Jim Acosta (@Acosta) January 7, 2019

وجيم أكوستا، هو مراسل شبكة "سي إن إن" الأمريكية، في البيت الأبيض، وهو صاحب الواقعة الشهيرة، التي وصفها فيها ترامب بـ"الوقح" خلال تبادل الحديث معه في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض.

وهدد ترامب بإعلان حالة طوارئ وطنية لتجنب موافقة الكونغرس على بناء جدار عازل على الحدود، لكنه كتب في تدوينة أخرى إنه يفضل التوصل إلى اتفاق مع الكونغرس بشأن تمويل الجدار".

Congressman Adam Smith, the new Chairman of the House Armed Services Committee, just stated, “Yes, there is a provision in law that says a president can declare an emergency. It’s been done a number of times.” No doubt, but let’s get our deal done in Congress! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 7, 2019

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، أمس الاثنين، على "تويتر" إنه سيلقى خطابا للأمة، اليوم الثلاثاء 8 يناير، للحديث عن الأزمة الحالية، التي تواجهها أمريكا.

وكتب ترامب على "تويتر" اليوم الاثنين 7 يناير: "سألقى خطابا للأمة حول الأزمة الإنسانية وأزمة الأمن القومي على الحدود الجنوبية، في الساعة التاسعة من مساء الثلاثاء (الثانية فجرا بتوقيت غرينتش)".

I am pleased to inform you that I will Address the Nation on the Humanitarian and National Security crisis on our Southern Border. Tuesday night at 9:00 P.M. Eastern. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 7, 2019

وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، وقت سابق، أن ترامب سيسافر إلى الحدود الجنوبية يوم الخميس المقبل، للقاء مع هؤلاء الذين يقفون في وجه الأمن القومي الأمريكي، مشيرة إلى أنه سيعلن عن مزيد من التفاصيل قريبا.