وفد طبي تركي يزور غزة لإجراء عمليات جراحية

أعلن أحمد تشيفيك، منسق مشاريع فلسطين في منظمة "أطباء الأرض-تركيا"، أن وفد طبي تركي يزور قطاع غزة لإجراء سلسلة عمليات جراحية لمرضى فلسطينيين في أكبر مستشفيات القطاع.

وأكد منسق مشاريع فلسطين في منظمة "أطباء الأرض-تركيا"، أن "الوفد وصل قطاع غزة الإثنين ويتكون من 4 أطباء 3 منهم يختصون بجراحة العظام وواحد في المسالك البولية".

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وقال تشيفيك، أن الزيارة ستستمر 4 أيام، وسيجري خلالها الأطباء سلسلة عمليات جراحية في مجالي العظام والمسالك البولية، لعدد من المرضى الفلسطينيين في مجمع الشفاء الطبي، كما نقلت وكالة " الأناضول ".

ووفقا لتشيفيك فإن الوفد اجتمع صباح اليوم مع وكيل وزارة الصحة في غزة، يوسف أبو الريش، لبحث احتياجات القطاع الصحي.

وأشار تشيفيك إلى أن منظمة "أطباء الأرض-تركيا" تفكر في افتتاح مكتب لها بالضفة الغربية لتقديم خدمات طبية داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين هناك.

ولفت المنسق إلى أن منظمته افتتحت مكتبها في غزة عام 2015، ويضم 31 موظفا يقدمون خدمات طبية للجرحى وذوي الإعاقة تشمل توفير الأدوية والعلاج الطبيعي وخدمة التمريض والاستشارات الطبية والدعم النفسي.

وأضاف أن المنظمة ستعمل على تنفيذ برنامج يتضمن زيارة أطباء أتراك إلى قطاع غزة لإجراء عمليات جراحية متخصصة وتدريب أطباء إضافة إلى استقدام أطباء من القطاع إلى تركيا لتلقي تدريبات طبية.

وتعد منظمة "أطباء الأرض-تركيا" من أفضل المؤسسات التركية التي تعمل بقطاع الصحة منذ أكثر من 10 سنوات، وتنفذ مشاريع بالصحة والاحتياجات الإنسانية بعدة دول منها النيجر واليمن وسوريا والصومال وفلسطين.