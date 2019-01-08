فرنسا تنتقد إعلان إيطاليا دعمها لحركة "السترات الصفراء" وتدعوها لاحترام حق الجوار

طلبت فرنسا، اليوم الثلاثاء، من الحكومة الإيطالية عدم التدخل في شؤونها الداخلية، والتعاطي معها بـ "احترام".

باريس، سبوتنيك. ويأتي الطلب الفرنسي ردا على إعلان روما قبل يومين دعمها لحراك "السترات الصفراء"، التي تتظاهر منذ أكثر من شهرين ضد سياسات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون الاقتصادية.

© AFP 2018 / DAMIEN MEYER حركة "السترات الصفراء" تقرر إنشاء حزب سياسي

وأدلت ناتالي لوازو بتصريحاتها قبل وصولها لاجتماع في بروكسل مع نظرائها الأوروبيين، حيث من المتوقع أن تلتقي أيضا بنظيرها الإيطالي.

وبحسب صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، قالت الوزيرة الفرنسية للشؤون الأوروبية، ناتالي لوازو، في تصريحات صحافية في بروكسل: "أعتقد أن أولوية الحكومة الإيطالية هي الاهتمام بشؤون الشعب الإيطالي. لا أظن أن اهتمام الحكومة الإيطالية بقضية السترات الصفراء لها علاقة برفاهة الشعب الإيطالي".وتابعت: "الحكومة الإيطالية تطلب بأن يتم احترام طريقة حكمها للبلاد، ونحن نحترم هذا. لكن يجب على إيطاليا أن تظهر الاحترام أيضاً؛ فكل البلاد يجب أن تحترم بعضها بعضا خاصة عندما نكون حلفاء وأصدقاء وجيران".

وقد أعلنت الحكومة الإيطالية، أمس الاثنين، عن دعمها لحركة "السترات الصفراء" المناهضة للحكومة الفرنسية.

© Sputnik . Irina Kalashnikova بالفيديو... صدامات بين السترات الصفراء والشرطة الفرنسية فيما قال ماتيو سالفيني، النائب الثاني لرئيس الوزراء الإيطالي، على تويتر: "أدعم المواطنين الشرفاء الذين يتظاهرون ضد رئيس يحكم ضد شعبه".

وتشهد العلاقات الدبلوماسية بين فرنسا وإيطاليا توتراً نتيجة الخلافات الحادة حول عدد من المسائل، على رأسها ملف الهجرة ومستقبل الاتحاد الأوروبي.

وشهدت فرنسا، يوم السبت الماضي، مظاهرات للسترات الصفراء للأسبوع الثامن على التوالي، حيث تظاهر حوالي 50000 شخص في كافة أنحاء البلاد ضد سياسات الحكومة الاقتصادية. وقامت الشرطة ب345 عملية توقيف على هامش المواجهات التي جرت بين المتظاهرين وقوات الأمن.