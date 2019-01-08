إيران تفرج عن بحار أوكراني كان يواجه عقوبة الإعدام

أفرجت السلطات الإيرانية عن البحار الأوكراني أندريه نوفيتشكوف، الذي كان مهددا بعقوبة الإعدام للاشتباه في قيامه بقتل بحار إيراني.

كييف — سبوتنيك. ومن جانبه كتب الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو في موقعه على فيسبوك:

"تم إطلاق سراح البحار الأوكراني نوفيتشكوف الآن. وأندريه الآن موجود في أراضي السفارة الأوكرانية في إيران. اهنأ سكان أوديسا على عودة مواطننا".

وقال الرئيس الأوكراني أيضاً إنه أبلغ جدة البحار الأوكراني إيلينا نيكولايفنا، التي كانت تنتظر إطلاق سراح حفيدها.

وكتب الرئيس:

"تلقت مني أمرا واضحا — الحفاظ على ضغط دمها في حالته الطبيعية وأن تكون مستعدة في غضون أيام قليلة لعناق حفيدها."

ويذكر أن البحار الأوكراني من أوديسا أندريه نوفيتشكوف، كان قد اعتقل في بداية 2017 للاشتباه في قيامه بقتل بحار إيراني، وهدد بعقوبة الإعدام في إيران.

واتهم البحار الأوكراني بأنه رمى البحار الإيراني إلى البحر، ولكن المدعى عليه أنكر ذلك، ولم يكن هناك شهود. وتفاوضت السلطات الأوكرانية للإفراج عنه.