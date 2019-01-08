رجل آلي جديد لمساعدة المرضى المسنين

© Fotolia / Serpeblu إيران تصنع روبوت لتنفيذ المهمات الخطيرة

وقالت سامسونغ إن روبوت Bot Care المتنقل يمكنه تقديم إحاطات صحية والتأكد من أخذ المريض لأدويته، كما أنه قادر على التحقق من الوظائف الحيوية الأساسية، حيث يطلب الروبوت من المستخدم وضع أصبعه على جهاز استشعار أسفل الشاشة من أجل قياس كل من ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، كما يمكن للروبوت مراقبة دورات النوم، واستدعاء خدمات الطوارئ، وتقديم العلاج بالموسيقى لإدارة الإجهاد.

ولا يعد Bot Care أول روبوت مصمم لرعاية المرضى، إذ يمكن لروبوت موكسي المطور من قبل شركة Digital Robotics، أن يستخدم ذراعه المتطورة للقيام بأداء مهام مثل اختيار المستلزمات الطبية وتخزينها وتسليمها إلى الممرضات أو الأطباء، مما يمنح الممرضات المزيد من الوقت للتفاعل مع المرضى، كما أن بإمكان موكسي تتبع تحركات الرأس.

وأشارت سامسونغ على موقعها الرسمي إلى أن الرجل الآلي الجديد عبارة عن هيكل خارجي قابل للارتداء مصمم للمساعدة في الحركة والمشي، مؤكدة أنها تسعى إلى تسخير أفضل ما لديها من أجل إحداث تأثير إيجابي على المجتمع وتشكيل عالم أفضل.