واشنطن: نحن على علم بتقارير احتجاز مواطن أمريكي في إيران

قالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الثلاثاء إنها على علم بالتقارير عن احتجاز مواطن أمريكي في إيران منذ أكثر من ستة أشهر وسط توتر متصاعد بين البلدين بعد إعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أمس الاثنين أن مايكل آر.وايت (46 عاما)، الذي يخدم منذ فترة طويلة في البحرية الأمريكية، جرى احتجازه أثناء زيارته لإيران ثم سجنه منذ يوليو/ تموز بتهم غير محددة.

Iran Has Held U.S. Navy Veteran Since July, Family Says https://t.co/iiOdqkyKFK — Morgan Fairchild (@morgfair) January 8, 2019

وقالت والدته جويان وايت لصحيفة نيويورك تايمز إن ابنها زار إيران "خمس أو ست مرات" للقاء مع صديقته الإيرانية وحجز تذكرة عودة من إيران في 27 يوليو/ تموز لكنه لم يعد.

ولدى سؤاله عن هذه التقارير، قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية "نحن على علم بتقارير احتجاز مواطن أمريكي في إيران".

ورفض المتحدث توفير مزيد من المعلومات قائلا إن ذلك لاعتبارات تتعلق بالخصوصية.

ولم يرد مسؤولون إيرانيون على هذه التقارير ولم يتسن التواصل معهم حتى الآن.

وتصاعد التوتر بدرجة كبيرة بين إيران والولايات المتحدة منذ مايو/ أيار عندما انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع قوى عالمية عام 2015 ثم أعاد فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية التي كان قد تم رفعها من قبل تماشيا مع الاتفاق.