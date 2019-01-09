قادة الحزب الديمقراطي يدعون ترامب إلى إنهاء الإغلاق الحكومي

وقال شومر، متحدثا إلى جانب رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي: "هناك تشريع من الحزبين —الديمقراطيون والجمهوريون- لإعادة فتح الحكومة مع السماح باستمرار النقاش حول أمن الحدود"، مضيفا: "لا يوجد مبرر لإلحاق الضرر بملايين الأمريكيين بسبب اختلاف في السياسة"، بحسب قناة سي إن إن الأمرييكية.
من جانبها، أشارت بيلوسي إلى أن ترامب رفض تشريعا لإعادة فتح الوكالات الحكومية نتيجة الخلاف بشأن الجدار.
وقالت "يجب على الرئيس ترامب التوقف عن جعل الشعب الأمريكي رهينة، ويجب أن يتوقف عن تصعيد الأزمة، ويجب أن يعيد فتح الحكومة".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد طالب في خطاب متلفز في وقت سابق الكونغرس بمنحه 5.7 مليار دولار هذا العام لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.
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