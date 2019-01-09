قادة الحزب الديمقراطي يدعون ترامب إلى إنهاء الإغلاق الحكومي

قال زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، بعد لحظات من خطاب الرئيس الأمريكي المتلفز، إن حل مسألة الإغلاق واضح هو "فصل الإغلاق عن الحجج المتعلقة بالأمن الحدودي".

وقال شومر، متحدثا إلى جانب رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي: "هناك تشريع من الحزبين —الديمقراطيون والجمهوريون- لإعادة فتح الحكومة مع السماح باستمرار النقاش حول أمن الحدود"، مضيفا: "لا يوجد مبرر لإلحاق الضرر بملايين الأمريكيين بسبب اختلاف في السياسة"، بحسب قناة سي إن إن الأمرييكية.

© REUTERS / JIM YOUNG ترامب يطلب تمويلا بقيمة 5,7 مليار دولار لبناء جدار مع المكسيك

وأضاف إنه لا ينبغي لأي رئيس أن يطالب "بأن يحصل على ما يرديه أو أن يغلق الحكومة."

من جانبها، أشارت بيلوسي إلى أن ترامب رفض تشريعا لإعادة فتح الوكالات الحكومية نتيجة الخلاف بشأن الجدار.

ووجهت لترامب اللوم على "إصراره على إجبار دافعي الضرائب الأمريكيين على إهدار مليارات الدولارات على جدار باهظ التكلفة وغير فعال… جدار طالما وعد بأن تدفع المكسيك ثمن بنائه".

وقالت "يجب على الرئيس ترامب التوقف عن جعل الشعب الأمريكي رهينة، ويجب أن يتوقف عن تصعيد الأزمة، ويجب أن يعيد فتح الحكومة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد طالب في خطاب متلفز في وقت سابق الكونغرس بمنحه 5.7 مليار دولار هذا العام لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.