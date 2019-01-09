روسيا تعلق على احتمال دخول قواتها إلى أفغانستان

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء 9 كانون الثاني/يناير، إن موسكو تستبعد كليا إمكانية دخول القوات الروسية إلى أفغانستان.

فقد صرح ريابكوف: "أعتقد أن ذلك مستبعد تماما. إننا لا نرى أي أسباب لدراسة مثل هذه الخطوة. إننا نتعاون مع الحكومة الأفغانية في مجال الأمن منذ فترة طويلة، وهذا التعاون يكتسب صيغة جديدة لم تكن من قبل ضمن هذا الإطار".

© Sputnik . Ramil Sitdikov أفغانستان تدعو الولايات المتحدة لتوضيح تصريحات بعض المسؤولين

وأشار ريابكوف معلقا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول ضرورة مشاركة الدول المجاورة، روسيا وباكستان والهند، في العمليات العسكرية، إلى أن الوجود العسكري الروسي في أفغانستان ليس خيارا، مؤكدا استثناء ذلك كليا.

وتعيش أفغانستان حالة من المواجهة بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان"، التي شغلت مساحات كبيرة من البلاد. وشنت الأخيرة هجمات على المدن الكبرى. كما شهدت أفغانستان مؤخرا زيادة نفوذ تنظيم "داعش" الإرهابي.