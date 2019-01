"جهلة أغبياء"... خامنئي يرد على طلب أمريكي بشأن السعودية

وقال خامنئي في خطاب جماهيري، نقلته وكالة "فرانس برس": "بعض المسؤولين الأمريكيين يتظاهرون بأنهم مجانين، بالطبع أنا لا أتفق مع ذلك، لكنهم أغبياء من الدرجة الأولى".

© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader via AP