"جهلة أغبياء"... خامنئي يرد على طلب أمريكي بشأن السعودية

قال آية الله علي خامنئي، المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، اليوم الأربعاء، إن بعض القادة الأمريكيين "أغبياء وجهلة من الدرجة الأولى".

وقال خامنئي في خطاب جماهيري، نقلته وكالة "فرانس برس": "بعض المسؤولين الأمريكيين يتظاهرون بأنهم مجانين، بالطبع أنا لا أتفق مع ذلك، لكنهم أغبياء من الدرجة الأولى".

© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader via AP مهاجما السعودية... خامنئي: هذه هي الصورة الحقيقية لأمريكا وعميلاتها القبيحات

وتابع، قائلا: "منذ فترة، كان هناك سياسي أمريكي يدعم تجمع للإرهابيين والبلطجية، على أمل أن يحتفل بعيد الميلاد في طهران ".

وأضاف: "لكن عيد الميلاد كان قبل بضعة أيام، وهذه هي الطريقة التي تسير بها السياسة الأمريكية، فهم دوما يضعون توقعات ويكونوا فخورين بها".

واستطرد خامنئي:

"في بعض الأحيان، يتحدث عدوك مثل المهرج، فقد كان هناك مسؤول أمريكي مؤخرا قد قال إنه على إيران أن تتعلم مراقبة حقوق الإنسان من السعودية! ماذا يمكن أن نسميه هذا، إلا أنه مهرج".

وتطرق خامنئي إلى العقوبات المفروضة على بلاده بقوله: "كما جعلتنا العقوبات التي فرضت علينا خلال صدام حسين أكثر ازدهارا، وتمكنا من تطوير إمكانياتنا الداخلية، نحن الآن متقدمون على الآخرين في المنطقة، من حيث القدرات الدفاعية، وسنخرج من تلك المرحلة أيضا وسنرسلهم إلى الجحيم، كما أرسلنا صدام حسين إلى الجحيم".

وقال خامنئي: "العقوبات تضغط على البلاد وعلى الشعب، والأمريكيون يقولون بكل سرور إن هذه العقوبات غير مسبوقة في التاريخ، نعم إنها غير مسبوقة، والهزيمة التي سيواجهها الأمريكيون ستكون غير مسبوقة، إن شاء الله".

واختتم، قائلا:

"لا تهديداتهم ولا وعودهم، ولا توقيعاتهم ولا اتفاقيتهم موثوقة، يجب ألا تثقون بها أبدا".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، في 8 مايو/ أيار الماضي، حيث أعيدت إجراءات الحظر والعقوبات التي كانت متوقفة بعد تنفيذ الاتفاق النووي، الأولى بعد 90 يوما والثانية بعد 180 يوما من إعلان الخروج من الاتفاق.

كما أن الاتحاد الأوروبي أعلن، اليوم الأربعاء، إضافة أفرادا إيرانيين ومؤسسة أمنية إيرانية لقائمته للإرهاب ردا على إحباط اعتداءات إرهابية في أوروبا اتهمت إيران بالوقوف وراءها.

وقال بيان لمجلس الاتحاد الأوروبي إن "المجلس أضاف فردين إيرانيين بالإضافة إلى مديرية الأمن الداخلي بوزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية لقائمة الاتحاد الأوروبي للإرهاب ضمن رد المجلس على الهجمات التي جرى إحباطها مؤخرا على الأراضي الأوروبية".

وتشمل العقوبات تجميد أموال وأصول مالية أخرى تابعة لوزارة الاستخبارات الإيرانية وأفراد تابعين لها، وفق ما أفاد مسؤولون.

واستنكرت الخارجية الإيرانية فرض عقوبات على إيران من قبل الاتحاد الأوروبي، ووصف المتحدث باسم الخارجية الإجراء "بغير المنطقي والمفاجئ".

وقال المتحدث باسم الخارجية في بيان إن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على عدد من المواطنين الإيرانيين: "بحجج واهية وبدون أساس".