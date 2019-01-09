اليابان تخطط لمنح القوات الأمريكية جزيرة للمناورات العسكرية

تخطط الحكومة اليابانية تقديم جزيرة غير مأهولة للقوات الأمريكية المتواجدة على أراضيها لتكون قاعدة اختبارات عسكرية.

وذكرت وكالة " كيودو " اليابانية أن الحكومة اليابانية تستعد لشراء جزيرة ماغاشيما غير المأهولة بالسكان لتسليمها للجيش الأمريكي الذي سيقوم بإجراء مناورات عسكرية مختلفة على أراضيها.

وبحسب الصحيفة، تبلغ مساحة الجزيرة حوالي 8 كيلومترات وتقع غربي محافظة كاجوشيما، حيث يتم الانتقال إليها عبر جسر قديم.

ووفق المصادر تبلغ قيمة الصفقة حوال 150 مليون دولار أمريكي ستدفعها الحكومة اليابانية وبعد يتم تسليمها للقوات الأمريكية التي كانت قد خططت منذ عام 2011 تسلم الجزيرة لكن المفاوضات مع الحكومة اليابانية في تلك أيام فشلت.