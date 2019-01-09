عمال الملابس يغلقون شوارع بنغلادش لليوم الرابع على التوالي... والشرطة تتحرك

وقالت حكومة بنغلادش، ثاني أكبر مصدر للملابس الجاهزة في العالم بعد الصين، أمس الثلاثاء، إنها ستدرس مطالب العمال بزيادة الحد الأدنى للأجور، بعد اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين أسفرت عن مقتل أحد العمال وإصابة عشرات آخرين.
وقالت الشرطة وزعماء نقابات العمال إن أكثر من 24 شخصا، منهم أفراد من الشرطة، أصيبوا بجروح في اشتباكات اليوم.
وقال تحميد الإسلام، أحد ضباط الشرطة في المنطقة لـ"رويترز": "حاولت الشرطة في بادئ الأمر إقناعهم عن طريق النقاش، وطلبت منهم إخلاء الطرق، حتى تسير حركة المرور بسهولة، لكنهم ألقوا الحجارة والطوب".
وأضاف: "استخدمت الشرطة لتفريقهم الغاز المسيل للدموع… الآن الوضع تحت السيطرة والعمال غادروا".
وقال روح الأمين الرئيس التنفيذي لنقابة عمال الملابس الجاهزة لـ"رويترز" إن الشرطة استخدمت الهراوات والغاز المسيل للدموع ومدافع المياه في بعض الأماكن لتفريق المتظاهرين.
وذكرت الشرطة أن احتجاجات مماثلة جرت في منطقة ميربور في داكا، لكن لم تحدث أعمال عنف.
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