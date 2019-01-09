بالفيديو... أردوغان يهاجم ممثلة تركية ويصفها بالـ"الفاشية"

بعد قيام الممثلة التركية، دينيز شاكير، بإهانة فتيات تركيات محجبات وسط العاصمة التركية أنقرة، رد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أفعال الممثلة ووصفها بـ"الفاشية".

ظهر أردوغان في مقطع فيديو خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية، قال خلاله "ما اسم الإساءة التي قامت بها؟ بما أنها ممثلة، فقد أثبتت حقيقتها المسمومة عندما فعلت ما فعلته مع الفتيات المحجبات".

وأضاف قائلا "هجومها على بناتنا فقط لأنهن محجبات دليل على أنّها فاشية في أكثر أوضاعها انحطاطا".

وأشار أن التعرض لحرية الآخرين يعتبر إساءة ولا يمكن قبولها، واعتبر أن ما فعلته يشبه عقلية حزب الشعب الجمهوري الذين يتدخلون في حياة الآخرين.

وختم كلمته قائلا بالتأكيد أنه في المقابل يحاول حزب العدالة والتنمية الحفاظ على حياة الناس وخصوصيتهم".

والجدير بالذكر، أن الممثلة دينيز شاكر أهانت نساء بينهن محجبات كن بالطاولة المجاورة لها. إذ قالت لهن "هل هنا الجزيرة العربية؟ ما الذي جاء بكن إلى هنا؟ وفق ما نقله موقع قناة "خبر" التركية.

ووصف الموقع التركي تصرف دنيز بـ «الوقح»، مؤكدين أن العاملين في المقهى وصديقات الممثلة التركية تدخلوا لتهدئة الموقف، فيما تقدمت صديقاتها باعتذار للسيدات.