أول رد رسمي على احتمال لقاء نتنياهو وولي العهد السعودي

صرح وزير إسرائيلي، حول احتمال إقامة علاقات دبلوماسية بين بلاده والسعودية، أنه يصعب عليه أن يصدق بأن زيارة الرياض ستتم.

نشر شمعون آران، المحلل السياسي والكاتب الإسرائيلي، تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم، الأربعاء، جاء فيها أن وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، تساحي هنغابي، رد على احتمالية ما نشر حول احتمال لقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

الوزير تساحي هنجبي حول احتمال لقاء رئيس الوزراء نتنياهو ولي العهد #محمد_بن_سلمان



"نسعى لتقوية الاتصالات العلنية وغير العلنية مع الدول العربية التي لا تقيم معنا علاقات دبلوماسية

لا صلة لذلك بالانتخابات

آمل بأن تتكلل الجهود بالنجاح بأسرع وقت

يصعب علي أن اصدق بأن زيارة #الرياض ستم" pic.twitter.com/IHlea1EdK4 — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) January 9, 2019

وذكر شمعون آران، المحلل السياسي بهيئة البث الإسرائيلية "كان"، أن تساحي هنغابي، رد على ورود أخبار حول احتمالية عقد لقاء يجمع نتنياهو بولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وقال: "نسعى لتقوية الاتصالات العلنية وغير العلنية مع الدول العربية التي لا تقيم معنا علاقات دبلوماسية".

وأضاف هنغابي: "لا صلة لذلك بالانتخابات، آمل بأن تتكلل الجهود بالنجاح بأسرع وقت، يصعب علي أن أصدق بأن زيارة الرياض ستم".

وكان الكاتب الإسرائيلي، شمعون آران، قد نشر تغريدتين، واحدة باللغة العربية وأخرى باللغة العبرية، حول هذا اللقاء، وهي حالة نادرة للكاتب نفسه.