قبل انتخابات الكنيست... لقاء مرتقب بين نتنياهو وترامب

أفادت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، صباح اليوم الأربعاء، أن نتنياهو ينوي المشاركة في مؤتمر "إيباك" في واشنطن، المنعقد قبيل الانتخابات الإسرائيلية بأسبوعين، في التاسع من شهر أبريل/ نيسان المقبل، ومن المتوقع أن يلتقي ترامب في البيت الأبيض.

© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa ليبرمان: نتنياهو سقط أمام "حماس"

ونقلت الصحيفة العبرية عن مجموعة من المقربين من نتنياهو أن اللقاء ليس مؤكدا، لكن مسؤول مقرب من نتنياهو قال للصحيفة إن رئيس الوزراء ضيف دائم في المؤتمر السنوي، لمنظمة "إيباك" ، وإنه ينوي السفر لواشنطن، رغم أن الفترة ستكون قبيل إجراء انتخابات الكنيست بأسبوعين فقط.يذكر أن مؤتمر إيباك سيعقد بين ال24 و26 من شهر مارس، أي أسبوعين قبل انعقاد الانتخابات العامة في إسرائيل. والعادة أن نتنياهو ليس الشخصية الوحيدة التي تصل لتخطب في المؤتمر الهام، رغم أن خطابه يكون الحدث المركزي في المؤتمر، فمن المتوقع أن يدعو المنظمون زعماء أحزاب أخرى تنافس في الانتخابات.وأوضحت الصحيفة العبرية أنه من المتوقع أن يلتقي نتنياهو وترامب في مؤتمر "دافوس"، المنعقد نهاية الشهر الجاري، لكن مشاركة ترامب ليست مؤكدة على خلفية وقف عمل الحكومة الأمريكية.

وفي حدث مشابه، كان نتنياهو قد لبى دعوة من الكونغرس الأمريكي، ليلقي خطابا قبل 4 سنوات، وذلك قبل أسبوعين من الانتخابات الإسرائيلية، حينها أثار الخطاب ضجة في الداخل الإسرائيلي، ووُصف من قبل معارضين أنه تدخل من قبل الجمهوريين في الانتخابات الإسرائيلية، ودعم لنتنياهو على حساب المرشحين الآخرين.

يشار كذلك إلى أن نتنياهو طالب مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، خلال زيارة الأخير لتل أبيب، بالاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان المحتل، قائلا إن إسرائيل لن تنسحب من الهضبة أبدا.

وأكد بولتون لنتنياهو خلال اللقاء حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها أمام التهديدات الإيرانية في سوريا.