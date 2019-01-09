اعتقال مواطن أمريكي في مدينة مشهد الإيرانية

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية القبض على مواطن أمريكي يدعى مايكل وايت في مدينة مشهد الإيرانية.

© AFP 2018 / Tech. Sgt. Andy Dunaway اعتقال مسؤول مخابرات أمريكي سابق بتهمة التجسس

طهران — سبوتنيك . صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، اليوم الأربعاء، في بيان، أنه تم "إلقاء القبض على مواطن أمريكي يدعى مايكل وايت في مدينة مشهد في إيران".

وأضاف "إيران أبلغت الولايات المتحدة عن هذا الموضوع في أول أيام اعتقال هذا المواطن الأمريكي عن طريق مكتب رعاية المصالح الأمريكية في طهران".

ونفى قاسمي الأخبار والتقارير المنتشرة في الإعلام الأمريكي حول وضع هذا المعتقل واتهام السلطات الإيرانية بسوء معاملته.