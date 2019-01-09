تشاووش أوغلو: أمريكا تواجه صعوبات في الانسحاب من سوريا

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن الولايات المتحدة تواجه صعوبات في الانسحاب من سوريا، وأن تركيا تدعم وحدة الأراضي السورية ولن تتردد في اتخاذ الخطوات اللازمة شرق نهر الفرات.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها تشاووش أوغلو، اليوم الأربعاء، في البرلمان التركي حول التطورات الأخيرة في السياسة الخارجية التركية؛ بحسب وكالة "الأناضول".

© AP Photo / Petros Karadjias جاويش أوغلو: تركيا موجودة بشكل فعال في مسيرة حل الأزمة السورية وأشار تشاووش أوغلو إلى وجود العديد من القضايا المهمة في أجندة السياسة الخارجية التركية، وأن الملف السوري هو من بين الأولويات، موضحا أن بلاده تبحث، في الوقت الراهن، كيفية تنسيق عملية انسحاب الولايات المتحدة من سوريا.

وبيّن أوغلو أن التنسيق بشأن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا جرى تناوله خلال زيارة مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جون بولتون، ورئيس الأركان الأمريكي، جوزيف دانفورد، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى التحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش" ، جيمس جيفري، إلى العاصمة التركية، أنقرة، الثلاثاء.

وأكّد وزير الخارجية التركية أن هناك مساع من قبل بعض الدول لجعل الولايات المتحدة تتراجع عن قرار الانسحاب، وجدّد رفض بلاده بشدّة للذرائع والخطابات الصادرة من الجانب الأمريكي، من قبيل "لا تقتلوا الأكراد"، وأن الرئيس رجب طيب أردوغان، أكّد على ذلك، بشكل صريح، أمس، خلال كلمته في البرلمان.

وقال تشاووش أوغلو "نرى هنا أن الولايات المتحدة تواجه صعوبات في الانسحاب من سوريا. . الخروج يكون صعبًا بعد كل هذا التقارب مع منظمة إرهابية (ي ب ك/بي كا كا)".

واستطرد "نرى أيضًا صدور أصوات مختلفة من مؤسسات داخل الولايات المتحدة بخصوص الانسحاب من سوريا".