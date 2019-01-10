مجلس النواب الأمريكي يقر تشريعا من شأنه أن ينهي إغلاقا جزئيا للحكومة

أقر أعضاء مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء تشريعا من شأنه أن ينهي إغلاقا جزئيا لوزارة الخزانة وبعض الوكالات الأخرى لكن دون أن يخصص أي أموال للجدار الذي يعتزم الرئيس دونالد ترامب بناءه على الحدود مع المكسيك.

وبواقع 240 صوتا مقابل 188، أقر المجلس المشروع وأرسله إلى مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون في إطار أحدث استراتيجية لإنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة في العديد من الوكالات الاتحادية والذي بدأ يوم 22 ديسمبر/ كانون الأول، بحسب رويترز.

© REUTERS / KEVIN LAMARQUE ترامب: لقائي مع قادة الحزب الديمقراطي مضيعة للوقت

ولم يبد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل استعدادا لطرح المشروع للتصويت.

ذا وأعلن ترامب، في وقت سابق، أنه بما أن الكونغرس لم يقر الميزانية لعدة أسابيع، فإنه يستطيع إعلان حالة الطوارئ في البلاد، و"بسرعة كبيرة" وبسلطته الخاصة، سيتم بناء الجدار على الحدود مع المكسيك.

هذا وأغلقت قطاعات كبيرة من الحكومة الاتحادية في 22 ديسمبر/ كانون الأول، بعدما وصل المشرعون والرئيس إلى طريق مسدود بشأن مطالب ترامب بناء جدار لمكافحة الهجرة غير الشرعية إلى أمريكا.

ويطالب ترامب بأن أي تمويل لاستمرار عمل الحكومة الاتحادية، لا بدَّ وأن يشمل أيضا 5.6 مليار دولار للبدء في بناء جدار كلفته 23 مليار دولار على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك.