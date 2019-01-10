اندلاع حريق ضخم في إحدى المدن الفرنسية وسقوط جرحى

اندلع حريق ضخم في مدينة تولوز بجنوب غربي فرنسا، أدى إلى إصابة 19 شخصا بجروح، بينما لم تتوصل السلطات إلى سبب اندلاع الحريق حتى الآن.

واندلع الحريق، فجر الخميس 10 يناير / كانون الثاني الجاري، وتسبب في تدمير مبنى في مدينة تولوز جنوب غربي فرنسا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب).

117 pompiers mobilisés rue Bayard. Incendie toujours en cours à #Toulouse 21 blessés dont deux pompiers blessés légers et deux personnes en urgence absolue. pic.twitter.com/b3RdO7zprn — France Bleu Occitanie (@BleuOccitanie) January 10, 2019

ولفتت الوكالة إلى قول رجال رجال الإطفاء إن المبنى المؤلف من أربعة طوابق انهار جزئيا، وتم إخلاء فندق مجاور، مشيرة إلى أنه تم السيطرة على النيران، صباح الخميس.

وأضافت: "تم نقل الجرحى إلى مستشفيات عدة في المدينة، وقال رجال الإطفاء إن الحريق الذي لم يعرف سببه امتد بسرعة إلى سلم المبنى مما أدى إلى حدوث انهيار جزئي"، بينما تشير تقارير أخرى إلى ارتفاع عدد الجرحى إلى 22 شصخا.