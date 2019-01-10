وزير الخارجية الأمريكي يطالب مصر بالانفتاح في التعبير عن الرأي

وجه وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الشكر إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعد نبذه للتطرف الإسلامي.

وقال بومبيو خلال كلمة له في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، اليوم الخميس، "نود أن نرى في مصر انفتاحا في التعبير عن الرأي".



© REUTERS / POOL New بومبيو يتعهد بممارسة الضغط الدبلوماسي والتجاري على إيران

وكان بومبيو، بحث مع نظيره المصري، سامح شكري، التطورات السياسية الإقليمية والتصدي للنظام الإيراني، بالإضافة إلى حقوق الإنسان.

وأضاف بومبيو، "ناقشت مع الجانب المصري التطورات السياسية في ليبيا والتصدي للنظام الإيراني".

وتابع: "بحثنا مع الجانب المصري جميع مستويات حقوق الإنسان".

والتقى وزير الخارجية الأمريكي، صباح الخميس، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قصر الرئاسة في القاهرة.

وكان بومبيو وصل، مساء الأربعاء، إلى العاصمة المصرية عقب زيارة خاطفة وغير معلنة للعراق هدفت إلى طمأنة حلفاء واشنطن إزاء الدعم في الحرب ضد تنظيم "داعش"، رغم إعلان انسحاب القوات الأمريكية من سوريا.

ومنذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نهاية السنة بشكل مفاجئ، انسحاب قوات بلاده البالغ عددها 2000 جندي من سوريا، تسود تساؤلات حول مصير وحدات حماية الشعب الكردية التي تدعمها الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم "داعش".