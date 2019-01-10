ملكة بريطانيا تسند مهاما ملكية لميغان ماركل

أعلنت ميغان ماركل، زوجة الأمير البريطاني هاري، اليوم الخميس، أنها أصبحت راعية لـ 4 منظمات تدافع عن قضايا محببة إليها، تشمل المسرح الوطني وجمعيات خيرية تدعم حقوق المرأة والحيوانات.

© AP Photo / Kirsty Wigglesworth نفقات فساتين ميغان ماركل تتسبب في فضيحة دولية

نقلت الملكة إليزابيث (92 عاما) رعاية المسرح الوطني ورابطة جامعات الكومنولث التي تولتها لعقود إلى ميغان، التي تزوجت حفيد الملكة في العام الماضي، وفقا لـ"رويترز".

وستصبح ميغان، ولقبها الرسمي دوقة ساسكس، راعية أيضا لجمعية سمارت ووركس الخيرية، التي تساعد النساء اللائي يتعطلن عن العمل لفترات طويلة وجمعية مايهيو المدافعة عن حقوق الحيوانات.