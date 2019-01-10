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    عساكر الجيش الإسرائيلي يتفحصون أماكن سقوط قذائف على الحدود الإسرائيلية مع غزة، السبت 14 يوليو/تموز 2018

    في حال نشوب حرب... جنرال إسرائيلي: "كماشة" عربية على إسرائيل

    © REUTERS / AMIR COHEN
    العالم
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    قال جنرال إسرائيلي بارز إنه في حال دخول إسرائيل في حرب قادمة، فإن بلاده ستعاني الكثير وستظهر بها عيوب قاتلة.

    ذكر مفوض شكاوى الجنود السابق، الجنرال يتسحاق بريك، في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية "كان"، باللغة العبرية، اليوم الخميس، أن تجاهل الجيش الإسرائيلي المتعمد للثغرات التي يعاني منها، ستجعله غير جاهز لدخول أية حرب مقبلة.

    حرب أكتوبر 73

    عناصر الجيش الإسرائيلي خلال التدريبات في القاعدة العسكرية تزيليم، في إطار محاكاة لمعركة حقيقة في قطاع غزة، 3 يوليو/ تموز 2018
    © AFP 2018 / Menahem Kahana
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    وذكرت القناة العبرية ـ هيئة البث ـ على موقعها الإلكتروني أن بريك قال: "إذا ما وقعت حرب الآن، فإن الصدمة والفشل الذي أصابنا في حرب يوم الغفران [حرب أكتوبر] عام 1973، لن يُذكر، مقارنة مع الصدمة والفشل الذي سيصيبنا في الحرب المقبلة".

    ونقلت القناة عن بريك: "قمنا ببناء جيشنا دون الأخذ بعين الاعتبار التغيرات الجارية في الشرق الأوسط، حيث أن الجيش الإسرائيلي غير قادر على القتال سوى على جبهة واحدة فقط".

    وأوضح الجنرال يتسحاق بريك أن الشيء الذي لم يصرح به الجيش والمسؤولون السياسيون حول قائد الأركان، الجنرال غادي آيزنكوت، هو أن نجاحه في بناء الجيش، نجاح مشكوك فيه، كما أنهم لم يأخذوا بعين الاعتبار التغييرات التي حدثت في الشرق الأوسط عند بناء الجيش الإسرائيلي.

    كماشة عربية

    واعتبر بريك أن إسرائيل في الحرب القادمة وجيشها الذي تم بناؤه ستكون "كبالون ينفجر بوخزة إبرة"، مشيرا إلى أن إسرائيل تقع بين جبهتي، غزة ولبنان، وإذا وقعت حرب بينهما، فإن إسرائيل ستصبح بين فكيهما أو كالكماشة.

    وأوردت القناة العبرية من خلال حوارها مع الجنرال بريك، أن التهديد الحقيقي والفعلي والحالي على إسرائيل، ليس من الرئيس السوري بشار الأسد، أو إيران، إنما التهديد موجود تحت أقدام الإسرائيليين.

    استعداد إسرائيلي

    مسيرة العودة الكبرى على حدود قطاع غزة و إسرائيل، 2 أبريل/ نيسان 2018
    © REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa
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    وأضافت القناة على موقعها الإلكتروني أن إسرائيل ستكون أمام 4 جبهات حقيقية، لأن الضفة الغربية تعتبر بركان مضغوط لم ينفجر، بشكل حقيقي، إلى الآن، وإذا ما انفجرت ستؤثر على باقي الجبهات؛ وذلك وفق ما ذكره بريك.

    وأوضحت القناة أن الحرب المقبلة لبلادها ستكلفها الكثير من الأرواح، نتيجة لعدم استعداد الجيش الإسرائيلي لذلك، مشيرة إلى أنه كي توقف أية حرب مقبلة، على الجيش الإسرائيلي الدخول لأراضي "العدو"، مشددا على ضرورة استعداد جيش بلاده لذلك.

    وحذر الجنرال يتسحاق بريك، مسؤول شكاوى الجنود في الجيش الإسرائيلي سابقا، من احتمال سقوط آلاف الصواريخ على وسط إسرائيل، في حال اندلاع أية حرب مقبلة.

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    الجيش الإسرائيلي, مصر, غزة, رئاسة أركان الجيش الإسرائيلي, لبنان, مصر
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