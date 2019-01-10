في حال نشوب حرب... جنرال إسرائيلي: "كماشة" عربية على إسرائيل

قال جنرال إسرائيلي بارز إنه في حال دخول إسرائيل في حرب قادمة، فإن بلاده ستعاني الكثير وستظهر بها عيوب قاتلة.

ذكر مفوض شكاوى الجنود السابق، الجنرال يتسحاق بريك، في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية "كان"، باللغة العبرية، اليوم الخميس، أن تجاهل الجيش الإسرائيلي المتعمد للثغرات التي يعاني منها، ستجعله غير جاهز لدخول أية حرب مقبلة.

حرب أكتوبر 73

© AFP 2018 / Menahem Kahana فضيحة عسكرية جديدة في الجيش الإسرائيلي

وذكرت القناة العبرية ـ هيئة البث ـ على موقعها الإلكتروني أن بريك قال: "إذا ما وقعت حرب الآن، فإن الصدمة والفشل الذي أصابنا في حرب يوم الغفران [حرب أكتوبر] عام 1973، لن يُذكر، مقارنة مع الصدمة والفشل الذي سيصيبنا في الحرب المقبلة".

ونقلت القناة عن بريك: "قمنا ببناء جيشنا دون الأخذ بعين الاعتبار التغيرات الجارية في الشرق الأوسط، حيث أن الجيش الإسرائيلي غير قادر على القتال سوى على جبهة واحدة فقط".

وأوضح الجنرال يتسحاق بريك أن الشيء الذي لم يصرح به الجيش والمسؤولون السياسيون حول قائد الأركان، الجنرال غادي آيزنكوت، هو أن نجاحه في بناء الجيش، نجاح مشكوك فيه، كما أنهم لم يأخذوا بعين الاعتبار التغييرات التي حدثت في الشرق الأوسط عند بناء الجيش الإسرائيلي.

كماشة عربية

واعتبر بريك أن إسرائيل في الحرب القادمة وجيشها الذي تم بناؤه ستكون "كبالون ينفجر بوخزة إبرة"، مشيرا إلى أن إسرائيل تقع بين جبهتي، غزة ولبنان، وإذا وقعت حرب بينهما، فإن إسرائيل ستصبح بين فكيهما أو كالكماشة.

وأوردت القناة العبرية من خلال حوارها مع الجنرال بريك، أن التهديد الحقيقي والفعلي والحالي على إسرائيل، ليس من الرئيس السوري بشار الأسد، أو إيران، إنما التهديد موجود تحت أقدام الإسرائيليين.

استعداد إسرائيلي

© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa جنرال إسرائيلي: نحن في أدنى مستوى أمني منذ حرب أكتوبر 1973

وأضافت القناة على موقعها الإلكتروني أن إسرائيل ستكون أمام 4 جبهات حقيقية، لأن الضفة الغربية تعتبر بركان مضغوط لم ينفجر، بشكل حقيقي، إلى الآن، وإذا ما انفجرت ستؤثر على باقي الجبهات؛ وذلك وفق ما ذكره بريك.

وأوضحت القناة أن الحرب المقبلة لبلادها ستكلفها الكثير من الأرواح، نتيجة لعدم استعداد الجيش الإسرائيلي لذلك، مشيرة إلى أنه كي توقف أية حرب مقبلة، على الجيش الإسرائيلي الدخول لأراضي "العدو"، مشددا على ضرورة استعداد جيش بلاده لذلك.

وحذر الجنرال يتسحاق بريك، مسؤول شكاوى الجنود في الجيش الإسرائيلي سابقا، من احتمال سقوط آلاف الصواريخ على وسط إسرائيل، في حال اندلاع أية حرب مقبلة.