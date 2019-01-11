الخزانة الأمريكية: نائب رئيس الوزراء الصيني يزور واشنطن هذا الشهر لمتابعة المفاوضات التجارية

واشنطن — سبوتنيك. وقال الوزير الأمريكي للصحفيين: "الهدف الآن هو أن نائب رئيس الوزراء الصيني، ليو هو، من المرجح أن يزورنا في وقت لاحق هذا الشهر"، مضيفا أن "التقليص المؤقت في الحكومة الأمريكية، لن يؤثر على سير المفاوضات".
ومن جانبها وكإجراءات مضادة فرضت الصين في نفس اليوم، رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على استيراد كمية مساوية من البضائع الأمريكية.
واتفق ترامب والرئيس الصيني خلال قمة العشرين في الأرجنتين، نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر، على هدنة تتأجل بمقتضاها زيادة الجمارك على الواردات الصينية التي تبلغ قيمتها 200 مليار دولار سنويا من 10 في المائة إلى 25 في المئة. وكان مقررا أن تسري تلك الزيادة في أول يناير/ كانون الثاني. ويسري الاتفاق ما دامت هناك محادثات بين البلدين لعقد اتفاق تجاري.
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