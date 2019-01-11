الولايات المتحدة تبدأ بسحب المعدات العسكرية من سوريا

أكدت قناة CNN الأمريكية، أنه وفقا لخطط انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، فإن واشنطن بدأت بسحب المعدات العسكرية من أراضي الجمهورية العربية السورية.

ووفقا لمصادر القناة التلفزيونية، فإن الدفعة الأولى من "المعدات العسكرية البرية" الأمريكية غادرت سوريا خلال الأيام القليلة الماضية.

© REUTERS / JONATHAN ERNST ترامب ينفي تغيير موقفه بشأن سحب القوات الأمريكية من سوريا

ولم تحدد القناة نوع المعدات التي تم سحبها، وكذلك إلى أين نقلت وكيف.

وأشارت المصادر إلى أنه، كما هو متوقع، ستنسحب القوات الأمريكية أولاً من الجزء الشمالي من البلاد.

وقالت القناة إن الدور القيادي في عملية سحب القوات الأمريكية من سوريا تم تعيينه للقيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية. كما أكدت أنه سيتم استخدام السفن والطائرات والمروحيات والمركبات البرية لسحب القوات الأمريكية.

يذكر أنه في نهاية العام الماضي، أعلن ترامب عن بداية انسحاب القوات الأمريكية من سوريا. وقد غادرت أول دفعة من الجنود بالفعل البلاد. لكن بعد ذلك، قال رئيس البيت الأبيض إنه لم يعد قط بسحب سريع للقوات الأمريكية من سوريا.