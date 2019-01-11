بالفيديو... ترامب: أنا لا أعاني من نوبات غضب

وقال في تصريحات للصحفيين في حديقة البيت الأبيض، إنه لم "يضرب الطاولة" أو "يرفع صوته"، بحسب مزاعم الديمقراطيين، التي وصفها بـ"الأكاذيب".
وتابع مؤكدا: "قلت لهم بهدوء شديد إذا لم تعطونا حدودا قوية فوداعا".
وأردف ترامب للصحفيين "لم يكن صوتي عاليا، ولم أحتد على أحد، كما ذكرتم في تقاريركم".
وأكد "أنا لا أعاني من نوبات غضب، ولم أحطم الطاولة، كان علي أن أحطمها، ولكني لم أفعل ذلك".
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن التعامل مع الصين أسهل بكثير من التحدث مع الديمقراطيين.
Donald Trump insists that he does not have temper tantrums and says he finds China "easier to deal with" than the Democrats— Sky News (@SkyNews) January 11, 2019
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وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، بعد انتهاء الاجتماع مع ترامب: "لسوء الحظ، نهض الرئيس فجأة وغادر. وسأل بيلوسي، (هل ستوافقون على تمويل الجدار؟). وعندما أجابت بلا، نهض وغادر".
وتابع شومر إنه "من المؤسف للغاية، وفي رأيي، إن ما حدث لا يليق برئيس".
وقالت بيلوسي "يبدو أن الرئيس غير معني بذلك.. يبدو أنه يعتقد أنه يمكنهم أن يطلبوا من والدهم المزيد من المال، لكنهم لا يستطيعون ذلك".
ويطالب ترامب بأن أي تمويل لاستمرار عمل الحكومة الاتحادية، لا بد وأن يشمل أيضا 5.6 مليار دولار للبدء في بناء جدار كلفته 23 مليار دولار على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك.
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