بالفيديو... ترامب: أنا لا أعاني من نوبات غضب

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مزاعم الديمقراطيين، بأنه ضرب الطاولة وغادر الاجتماع الذي عقده معهم، بغرض إنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة.

وقال في تصريحات للصحفيين في حديقة البيت الأبيض، إنه لم "يضرب الطاولة" أو "يرفع صوته"، بحسب مزاعم الديمقراطيين، التي وصفها بـ"الأكاذيب".

وتابع مؤكدا: "قلت لهم بهدوء شديد إذا لم تعطونا حدودا قوية فوداعا".

وأردف ترامب للصحفيين "لم يكن صوتي عاليا، ولم أحتد على أحد، كما ذكرتم في تقاريركم".

وأكد "أنا لا أعاني من نوبات غضب، ولم أحطم الطاولة، كان علي أن أحطمها، ولكني لم أفعل ذلك".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن التعامل مع الصين أسهل بكثير من التحدث مع الديمقراطيين.

Donald Trump insists that he does not have temper tantrums and says he finds China "easier to deal with" than the Democrats



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وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، بعد انتهاء الاجتماع مع ترامب: "لسوء الحظ، نهض الرئيس فجأة وغادر. وسأل بيلوسي، (هل ستوافقون على تمويل الجدار؟). وعندما أجابت بلا، نهض وغادر".

وتابع شومر إنه "من المؤسف للغاية، وفي رأيي، إن ما حدث لا يليق برئيس".

© REUTERS / CARLOS BARRIA ترامب يعلن إلغاء مشاركته في دافوس

ووصفت بيلوسي التطورات بأنها "حزينة للغاية"، خاصة لأنها جاءت قبل أيام قليلة من حرمان العمال الاتحادين من الحصول على رواتبهم للمرة الأولى نتيجة لإغلاق الحكومة.

وقالت بيلوسي "يبدو أن الرئيس غير معني بذلك.. يبدو أنه يعتقد أنه يمكنهم أن يطلبوا من والدهم المزيد من المال، لكنهم لا يستطيعون ذلك".

ويطالب ترامب بأن أي تمويل لاستمرار عمل الحكومة الاتحادية، لا بد وأن يشمل أيضا 5.6 مليار دولار للبدء في بناء جدار كلفته 23 مليار دولار على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك.