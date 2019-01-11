إيران ترفض دعوة ضدها أطلقها وزير الخارجية الأمريكي من القاهرة

رد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، اليوم الجمعة، على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، مايك بامبيو، الأخيرة في القاهرة، وقال في بيان نشره على قناته في تطبيق التلغرام بأن "العداوة الأمريكية ضد الشعب الإيراني لها تاريخ قديم".

طهران — سبوتنيك. ووصف قاسمي حكومة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالمتطرفة و قال" هذه الحكومة تريد العمل على عكس الحكومة السابقة و تم خداعها من قبل تيارات مهزومة وجهات خاصة وتسلك طريقا ليس في نهايته أي مكسب للولايات المتحدة".



© REUTERS / KHALED ABDULLAH الحكومة اليمنية تتهم إيران بالتمرد على القرارات الأممية

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أضاف، بأن "الولايات المتحدة انسحبت من اتفاق شامل وشرعي جاء نتيجة المحادثات وحاليا مصابة بخيبة أمل وغضب مزمن لأنها لا تستطيع الحصول على بديل للاتفاق النووي".أكد قاسمي أن "هذا تناقض كبير من جهة الولايات المتحدة التي تظهر عداءها مع الشعب الإيراني إلى النهاية ومن جهة ثانية تدعى بكل نفاق أنها تدعم المحادثات، السيد بومبيو أقر مرة أخرى بكل صراحة أن الحكومة الأمريكية عدوة إيران وهذا يعني أنها عدوة الشعب الإيراني، لكنه يجب أن يعلم بأننا ندافع عن مصالحنا الوطنية والاستراتيجية أمام أعداء الشعب والبلد".وأنهى قاسمي كلامه قائلا إن "إيران أظهرت مرارا بأنها تطالب بالتعايش السلمي مع جيرانها، لكن سلوك الولايات المتحدة يظهر بأنها تسعى إلى بث بذور التفرقة والفوضى مرة أخرى في المنطقة، لهذا يجب على كل الدول في المنطقة أن تقف بحذر أمام الحيل و السياسات الأمريكية".وقال بومبيو، يوم أمس الخميس، خلال كلمة له في الجامعة الأمريكية في القاهرة، بأن الولايات المتحدة ستواصل الضغوط على إيران و لن تكف عن ذلك حتى تغيّر إيران سلوكها، و أضاف بأن "السعي لمواجهة إيران أصبح اليوم جهدا عالميا ودول تسعى لمنع إيران من تصدير نفطها".