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16:02 11 يناير/ كانون الثاني 2019
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    دبابات الجيش التركي

    وزير الدفاع التركي: سيتم دفن الإرهابيين شرق الفرات في الحفر التي حفروها

    © AFP 2018 / Bulent Kilic
    العالم
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    أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في كلمة خلال تفقد القوات التركية المتمركزة على الحدود مع سوريا، أنه سيتم دفن الإرهابيين شرق الفرات في الحفر التي حفروها.

    أكد أكار اليوم الجمعة خلال تفقده مع رئيس هيئة الأركان يشار غولر، وقائد القوات البرية أوميت دوندار، الوحدات العسكرية التركية المتمركزة في ولاية شانلي أورفة (جنوب شرق)، على الحدود مع سوريا، أن بلاده أعدت الخطط اللازمة حيال العملية العسكرية المرتقبة شرق الفرات في سوريا، كما نقلت وكالة "الأناضول".

    وقال أكار إنه: "سيتم دفن الإرهابيين شرق الفرات في الحفر التي حفروها، في المكان والزمان المناسبين، مثلما جرى خلال العمليات السابقة".

    دبابات الجيش التركي على مشارف الحدود السورية التركية، وذلك قبيل الدخول ومحاربة الارهابيين في جرابلس السورية، 25 أغسطس/ آب 2016
    © AFP 2018 / Bulent Kilic
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    وتابع وزير الدفاع التركي: "الدولة التركية مصممة بكل قوة على إنهاء الإرهاب أينما كان، سواء داخل حدودها أو خارجها".

    وأكد أكار أن: "الإرهابيين هدفنا الوحيد، ويعلم كل من يتحلى برجاحة العقل، أنه ليس لدينا أية مشكلة مع إخواننا الأكراد الذين نحن معهم مثل اللحم وظفره".

    وأضاف: "أمامنا منبج وشرق الفرات، أعددنا الخطط اللازمة بهذا الخصوص، وتحضيراتنا تتواصل بشكل مكثف".

    ونوه أكار إلى أن بلاده تسعى إلى اتخاذ جميع أشكال التدابير، وفي مقدمتها أمن حدودها، من أجل الحفاظ على أمن مواطنيها وسلامتهم.

    وتابع أن القوات المسلحة التركية ستواصل جهود مكافحة الإرهاب حتى تحييد آخر إرهابي، مشيرا إلى أن تركيا احترمت وستواصل احترام وحدة أراضي جيرانها، وفي مقدمتها سوريا والعراق، أثناء عملياتها العسكرية ضد الإرهاب.

    وقال وزير الدفاع التركي: "نحن لا نطمع في أراضي أحد، وهدفنا الوحيد هو ضمان أمن بلادنا وشعبنا وحدودنا وقواتنا الأمنية على الحدود". مؤكدا على أن تركيا لن تسمح أبدا بتشكل حزام إرهابي على حدودها الجنوبية، قائلا "نحن مصممون للغاية في هذا الشأن".

    وأوضح أن تركيا وقواتها المسلحة تقوم بما يلزم ضد أية تحركات تسعى للنيل من حقوقها وسيادتها واستقلالها، معربا عن ثقته بأن أفراد الجيش التركي سيوفون بالمهمات التي توكل إليهم كما نجحوا مسبقا بإيفائها.

    وشدد أنه: "كما أن داعش الإرهابي لا يمثل المسلمين، فإن ي ب ك / بي كا كا الإرهابي لا يمثل إخواننا الأكراد".

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    الكلمات الدلالية:
    وزارة الدفاع التركية, الجيش التركي, الأكراد, منبج, تركيا, سوريا
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