أمريكا توضح موقفها من تأجيل الانتخابات في أفغانستان

نفت السفارة الأمريكية في كابول أن أمريكا تقف وراء تأجيل الانتخابات الرئاسية في أفغانستان.

كابول — سبوتنيك. وقالت السفارة في تغريدة على موقع "تويتر"، اليوم الجمعة: "تأخر الانتخابات الرئاسية في أفغانستان كان قرار المفوضية المستقلة للانتخابات لمعالجة أوجه القصور الإدارية والتقنية الواضحة في الانتخابات البرلمانية في الخريف، وننضم إلى العديد من الأفغان وغيرهم في المجتمع الدولي الذين يعتقدون أن إجراء إصلاحات جادة في الانتخابات أمر ضروري".

Presidential elections delay was an #IEC decision to address admin and tech deficiencies apparent in the parliamentary elections in the fall. We join with the many #Afghans and others in the international community who believe that serious elections reform is necessary. 1/2 — U.S. Embassy Kabul (@USEmbassyKabul) January 11, 2019

وأضافت: "الأمر متروك للأفغان كي ينتخبوا قادتهم، وهم يستحقون هيئات انتخابات قادرة ومزودة بخبراء يمكنهم استعادة ثقة الجمهور في العملية".

It is up to the #Afghans to elect their leaders, and they deserve #elections bodies that are capable and staffed with experts who can restore public trust in the process. (2/2) — U.S. Embassy Kabul (@USEmbassyKabul) January 11, 2019

وقررت مفوضية الانتخابات المستقلة في أفغانستان بوقت سابق تأجيل الانتخابات الرئاسية حتى تتيح للسلطات مزيدا من الوقت اللازم لتنظيمها.