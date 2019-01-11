بكين قلقة إزاء أنباء عن اعتقال مواطن صيني في بولندا بشبهة التجسس

بكين — سبوتنيك. وقالت الخارجية الصينية في بيان لها بهذا الشأن حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه: "يعرب الجانب الصيني عن قلقه العميق بسبب ذلك. وندعو الدولة ذات الصلة لاتخاذ ما يلزم لتسوية هذه القضية وفقا لأحكام التشريع مع ضمان الحقوق المشروعة للشخص المعني.

© AP Photo / Eugene Hoshiko الصين تعلن سبب اعتقالها لمواطنين كنديين

التلفزيون البولندي، أعلن أنه تم إلقاء القبض على أحد مدراء فرع شركة "هواوي" في بولندا، بالإضافة إلى خبير بأمن تكنولوجيا المعلومات وضابط سابق في جهاز الأمن الداخلي البولندي بشبهة التجسس لصالح الصين.

ويرفض الموقوفان الاعتراف بالتهم الموجهة إليهما أو الإدلاء بأي تفسيرات حول القضية. وبموجب التلفزيون البولندي، فقد زار نائب السفير الصيني في وارسو الخارجية البولندية حيث طالب الجانب البولندي بإعطاء ممثلي القنصلية الصينية الفرصة لزيارة المواطن الصيني الموقوف.