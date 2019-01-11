رئيس وزراء كندا يؤكد أن بلاده منحت اللجوء للفتاة السعودية الهاربة

أكد رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أن بلاده منحت حق اللجوء للفتاة السعودية رهف القنون، التي فرت من أسرتها.

يأتي الإعلان بعد لحظات من تصريح رئيس إدارة الهجرة في تايلاند لرويترز بأن كندا منحت الفتاة السعودية رهف محمد القنون (18 عاما) حق اللجوء، بحسب رويترز.

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات السعودية-الكندية تشهد أزمة كبيرة حاليا على خلفية تغريدة انتقدت فيها وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند اعتقال نشطاء حقوق الإنسان في السعودية. وردت السعودية على ذلك بسلسلة من الإجراءات، من بينها طرد السفير الكندي من المملكة وسحب السفير السعودي من كندا.

وكانت السفارة السعودية في بانكوك قد أكدت في بيان، الثلاثاء، أنها "لم تأخذ جواز السفر الخاص بها (رهف القنون)، كما أشارت إلى أن الرياض لم تطلب ترحيلها إلى بلدها. وشددت على أن "هذه القضية شأن عائلي، ولكنها تحت رعاية السفارة واهتمامها".

واختفى حساب المراهقة السعودية، رهف القنون من موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث يبدو أنها قامت بحذفه، الجمعة، بعد أن شدت أنظار العالم إلى قضيتها وفرارها مما قالت إنه "تعنيف الأسري".

مراسلة قناة ABC صوفي ماكنيل، نشرت تغريدة الجمعة على حسابها بتويتر، قالت فيها إن الفتاة السعودية البالغة من العمر 18 عاما "بخير وبأمان" إلا أنها "تلقت العديد من التهديدات بالقتل. وستعود إلى تويتر ولكن في الوقت الراهن يبدو أنها تأخذ فترة استراحة قصيرة".

​وفرت رهف محمد القنون (18 عاما) من أسرتها وتحصنت داخل غرفة في فندق بمطار بانكوك الدولي لتجنب ترحيل السلطات التايلاندية لها، ثم سمحت لها السلطات بمغادرة المطار بعد محادثات مع وكالة الأمم المتحدة للاجئين.

ووصلت رهف محمد القنون إلى بانكوك، يوم السبت الماضي، قادمة من الكويت وقالت إنها تخشى أن تقتلها أسرتها إذا أجبرت على العودة لبلادها.

وأصدرت الفتاة السعودية، أول تعليق لها، وقالت، يوم الاثين الماضي، على حسابها، غير الموثق، على "تويتر": "أنا رهف، سمعت أن والدي وصل للتو، وهذا يقلقني كثيرا"، مضيفة: "أريد أن أذهب إلى دولة أخرى لطلب اللجوء السياسي فيها".

وتابعت: "لكني أشعر بالأمان الآن، تحت حماية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، بموافقة السلطات التايلاندية"، مشيرة إلى أنها حصلت على جواز سفرها، الذي تم سحبه منها في وقت سابق.