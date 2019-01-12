إيران تنصح مواطنيها بتجنب السفر إلى جورجيا

نصحت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، مواطنيها بتجنب السفر إلى جورجيا في ظل تقارير تتحدث عن انتشار فيروس إنفلونزا الخنازير.

طهران- سبوتنيك. وأفادت وكالة "فارس" الإيرانية بأن الخارجية "طالبت مواطنيها بعدم السفر إلى جورجيا نظرا للتقارير المنتشرة حول شيوع مرض إنفلونزا الخنازير، ونصحت مواطنيها بألا يسافروا في المرحلة الحالية إلى جورجيا إلا في الحالات الطارئة".