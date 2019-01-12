ردا على دعوة لمؤتمر دولي حول بلاده... مسؤول إيراني: عجز وفشل

وجاءت تصريحات شمخاني في معرض رده علی قرار سبق أن أعلنه وزیر الخارجیة الأمریکي، مایك بومبیو، قبل يومين، بشأن عقد مؤتمر ضد إيران في بولندا. وذلك بحسب وكالة "إسنا" الإيرانية.

© REUTERS / Cathal McNaughton بومبيو: أمريكا تعقد قمة دولية في فبراير تركز على إيران والشرق الأوسط

وتابع شمخاني، قائلا: من یقول نفرض "العقوبات الأکثر صرامة "، ثم یلجأ إلی عقد "ندوة ومؤتمر" فهذا یعني أنه عجز وفشل في أمره.

وسبق أن قال مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، إن الولايات المتحدة تعتزم عقد قمة دولية الشهر المقبل حول إيران.

وأوضح بومبيو خلال زيارته للقاهرة، قبل يومين، أن القمة المقترحة ستركّز على استقرار الشرق الأوسط والسلام والأمن في هذه المنطقة، بما في ذلك ضمان ألا تؤدي إيران إلى عدم استقرار المنطقة.

ومن جانبها، كشفت القناة العاشرة العبرية، صباح اليوم، أن من بين الدول المدعوة للمؤتمر السعوديّة والإمارات ومصر والأردن والبحرين والمغرب، في حين لم يفصح بومبيو عن أسماء الدول المشاركة. مرجحا أن تعقد القمة في بولندا، خلال يومي 13و14 فبراير/شباط المقبل.