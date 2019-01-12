الخارجية الأمريكية تكشف أدوار خليجية جديدة لمواجهة إيران

وذكر البيان الصادر حول جولة وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الحالية في منطقة الشرق الأوسط، إلى الجهود المبذولة من دول الخليج في مواجهة إيران، مؤكدا أن قطر "اتخذت خطوات مهمة للامتثال للعقوبات المفروضة على إيران". وذلك بحسب "CNN".

وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية بأن الإمارات تعمل بالتنسيق الوثيق مع واشنطن على استهداف مخططات التمويل غير المشروع، التي تعود بالفائدة على النظام الإيراني. وبأن السعودية تعمل بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة على مواجهة توسع وجود إيران ونفوذها في المنطقة.

في وقت وصف البيان الأمريكي، البحرين، بأنها "مؤيد قوي لمواجهة الجهود الإيرانية الخبيثة، وبأنها تعمل بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة، بغية "كشف وكلاء الحرس الثوري الإيراني ومواجهتهم"، إضافة إلى تواصل مساعيها من أجل "التحقيق في تهرب إيران من العقوبات، ومكافحة نشاطها البحري غير المشروع".

وأشار بيان وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن سلطنة عُمان تتعاون مع الولايات المتحدة، في سبيل مكافحة التهرب من العقوبات، وعمليات نقل المواد غير المشروعة. وبأن الكويت تراقب عن كثب الامتثال للعقوبات المفروضة على إيران، وتعمل بالتعاون مع الولايات المتحدة على "مكافحة التهرب من العقوبات".

غير أن بيان الخارجية الأمريكي قد شدد على ضرورة الحفاظ على وحدة مجلس التعاون الخليجي، من أجل التصدي لنفوذ إيران التي وصفتها بأن "أكبر تهديد للأمن والاستقرار الإقليميين".