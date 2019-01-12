مدريد: وفاة امرأة أسبانية متأثرة بإصاباتها في انفجار باريس

ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي" عن مصدر بالخارجية إنه: "من بين القتلى في الانفجار الذي وقع في باريس امرأة إسبانية، أصيبت بشدة".

— EFE Noticias (@EFEnoticias) January 12, 2019

وأضاف المصدر أن "القنصلية الإسبانية في باريس تقدم الدعم إلى زوجها".

ووقع انفجار ضخم، صباح اليوم السبت، في الدائرة التاسعة وسط العاصمة الفرنسية باريس، ما أسفر عن إصابة عدة أشخاص وتحطم النوافذ، وذلك وفق ما أفادت وكالة "فرانس برس". ونقلت الوكالة، عن الشرطة القول إن حريقا اندلع في منشأة تجارية تلاه انفجار قوي.