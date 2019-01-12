القوات الأمريكية في أفغانستان تعلن مقتل قيادي بتنظيم "داعش" الإرهابي

أعلنت القوات الأمريكية في أفغانستان، اليوم السبت، مقتل قيادي بارز في تنظيم "داعش" الإرهابي خلال مداهمة بإقليم ننكرهار.

قال أوبون ميندي المتحدث باسم القوات الأمريكية المتمركزة في أفغانستان إن، خطاب أمير، قتل خلال مداهمة في شرق إقليم ننكرهار في العاشر من يناير/ كانون الثاني الجاري.

© REUTERS / REUTERS TV مقتل 16 من "طالبان" و7 شرطيين في اشتباكات جنوبي أفغانستان

وأضاف في بيان أن أمير، الذي كان يعرف بعدد من الأسماء، سهل تنفيذ هجمات كبرى وأمد مسلحي "تنظيم داعش" الإرهابي بالأسلحة ومواد صنع المتفجرات.

وقال ميندي "القضاء عليه يسهل حماية الأبرياء من المدنيين الأفغان من عنف الدولة الإسلامية في المستقبل ويضعف وجود التنظيم في ننكرهار".

وأقام مسلحو التنظيم معقلا لهم في هذا الأقليم الواقع على الحدود مع باكستان وصار التنظيم أحد أخطر الجماعات المسلحة في أفغانستان، بحسب مانقلت "رويترز".

وينشط جناح "داعش" في أفغانستان المعروف باسم ولاية خراسان منذ عام 2015 ويشن هجمات ضد طالبان والقوات الأفغانية والأجنبية.

ويعد القتال ضد "داعش" وغيرها من الجماعات المسلحة، مثل "تنظيم القاعدة" و"حركة طالبان"، هدفا رئيسيا لمهمة مكافحة الإرهاب التي تقودها الولايات المتحدة إلى جانب عملية الدعم الحازم التي يقودها حلف شمال الأطلسي وتهدف لتوفير التدريب والمشورة لقوات الأمن الأفغانية.